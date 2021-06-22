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不畏爭議 羅智強：蔡英文是超級無能、無良、無恥乞丐

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
本土新冠疫情嚴峻，政府採購疫苗到貨數卻遠不及外國捐贈數。國民黨革實院長羅智強（圖左1）批蔡政府採購疫苗無能讓我國淪疫苗乞丐，引爆蔡英文總統與綠營反彈。羅上午受訪加碼批蔡，「你叫超級無能、無良、無恥乞丐，你就是乞丐」。記者周志豪／攝影
本土新冠疫情嚴峻，政府採購疫苗到貨數卻遠不及外國捐贈數。國民黨革實院長羅智強（圖左1）批蔡政府採購疫苗無能讓我國淪疫苗乞丐，引爆蔡英文總統與綠營反彈。羅上午受訪加碼批蔡，「你叫超級無能、無良、無恥乞丐，你就是乞丐」。記者周志豪／攝影

本土新冠疫情嚴峻，政府採購疫苗到貨數卻遠不及外國捐贈數。國民黨革實院長羅智強批蔡政府採購疫苗無能讓我國淪疫苗乞丐，引爆蔡英文總統與綠營反彈。羅上午受訪加碼批蔡，「你叫超級無能、無良、無恥乞丐，你就是乞丐」。

對駐日代表謝長廷認為不澄清疫苗乞丐說法，將影響日方後續疫苗捐贈。羅智強要謝「少扣帽子」，日本早說過疫苗捐助是因為311海嘯時，台灣人民集體善意與紅十字會大募款，謝不要自己沒有能力就推給羅智強。

羅智強指出，他批評的是民進黨疫苗政策錯誤，但謝謝美國、日本的善意；看看亞洲四小龍等其他國家，台灣買的到也買得起疫苗，今天卻落到這疫苗不夠窘境，不是蔡英文總統的超前乞丐造成？這點都不能批，是什麼專制獨裁政府？

羅智強表示，謝謝蔡英文總統抬舉，御駕親征，率領整個民進黨側翼網軍、大隊，全軍出動圍剿、出征他，但請問蔡，過去亞洲四小龍當中，南韓、香港疫苗施打率都超過25%，新加坡更高達47%，只有台灣6%，這不是乞丐什麼是乞丐？

羅智強說，疫情發展至今已經一年半，但我國到目前為止疫苗到貨率，也不過1百多萬劑，日本捐124萬劑就超過我國一年半努力的到貨量，政府編了300多億元預算，「蔡英文錢到哪去？這不是乞丐什麼是乞丐？」

羅智強批評，蔡英文總統現在對乞丐兩個字震怒跳腳，但當年民進黨罵馬政府與對岸簽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）是乞丐，民進黨可以罵馬政府是乞丐，羅智強不能罵蔡英文是乞丐？這是什麼雙重標準？

羅智強揶揄，既然蔡英文總統對乞丐兩個字這麼在意，「我跟你對不起，我改一下，你叫超級無能、無良、無恥乞丐，你就是乞丐」。

疫苗 羅智強 蔡英文

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