民進黨團：國民黨團「以疫逼統」 當中國小弟

民進黨立法院黨團今天指出，國民黨團的提案要求政府進3千萬、4千萬疫苗進來，在國際市場取得困難下，加上對美國、日本伸出援手行為一片罵聲，請問國民黨團的提案是否有包含中國的國藥和科興疫苗，要配合中國「以疫逼統」，將台灣綁到一個中國原則。民進黨團要求國民黨回應，不要已讀不回。

民進黨團今天開「國民黨反美反日毫不掩飾，中國小弟以疫逼統」線上記者會，黨團幹事長羅致政說，國民黨昨天發一長串新聞稿，就是不敢回應要求政府短時間買到疫苗，到底有無包括中國疫苗？不得不懷疑國民黨想推台灣接受中國疫苗，當美、日在疫苗合作上大幅進展時，不但沒表達歡迎，還放任底下重要幹部批評進展 ，「反美反日」的行為是毫不掩飾，當中國小弟，甚至羅智強還在嗆「乞丐就是乞丐」。

羅致政說，國民黨從不批判中國疫苗隱藏風險 ，對國產疫苗卻嚴加批判，卻不針對中國疫苗，例如中國無論國藥或科興都未進入三期試驗，也不敢說中國疫苗更貴的事實，再再掩護中國疫苗，呼籲國民黨不要再配合中國「以疫謀統」，扯台灣取得疫苗後腿。

民進黨立委鄭運鵬說，國民黨用兩手策略做疫苗道德勒索，一方面要求「限時限量綁規格」，國民黨要求八月底進三、四千萬劑疫苗，卻完全不顧沒現貨，大廠只跟政府協商，找台灣取得疫苗麻煩，另方面對中國疫苗採「包機包船免隔離」，要求透過包機、小三通打中國疫苗。

鄭運鵬說，國民黨無視使用中國疫苗的國家疫情大爆發，使用歐美大廠疫苗的國家疫情下降事實，對中國疫苗從來沒嫌過，對歐美大廠疫苗卻嫌到不行，日本援助台灣時，還說AZ疫苗是日本不要用的，美國援助疫苗則說台灣是乞丐。

民進黨團幹事長劉世芳說，請問國民黨提案的3千萬、4千萬劑疫苗，是否有包含中國疫苗？據知有相當多台商絡繹不絕，要引進中國疫苗，要求推動兩岸疫苗護照，不得不警覺國民黨疫苗買賣策略，是要將台灣綁到一個中國原則，要求國民黨說清楚講明白。