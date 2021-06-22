快訊

新冠肺炎家用快篩試劑來了！販售地點、價格、用法一次看

關島推「外國人打疫苗團」！抵達隔天就接種 費用曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民進黨團：國民黨團「以疫逼統」 當中國小弟

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民進黨線上記者會。圖／取自直播
民進黨線上記者會。圖／取自直播

民進黨立法院黨團今天指出，國民黨團的提案要求政府進3千萬、4千萬疫苗進來，在國際市場取得困難下，加上對美國、日本伸出援手行為一片罵聲，請問國民黨團的提案是否有包含中國的國藥和科興疫苗，要配合中國「以疫逼統」，將台灣綁到一個中國原則。民進黨團要求國民黨回應，不要已讀不回。

民進黨團今天開「國民黨反美反日毫不掩飾，中國小弟以疫逼統」線上記者會，黨團幹事長羅致政說，國民黨昨天發一長串新聞稿，就是不敢回應要求政府短時間買到疫苗，到底有無包括中國疫苗？不得不懷疑國民黨想推台灣接受中國疫苗，當美、日在疫苗合作上大幅進展時，不但沒表達歡迎，還放任底下重要幹部批評進展 ，「反美反日」的行為是毫不掩飾，當中國小弟，甚至羅智強還在嗆「乞丐就是乞丐」。

羅致政說，國民黨從不批判中國疫苗隱藏風險 ，對國產疫苗卻嚴加批判，卻不針對中國疫苗，例如中國無論國藥或科興都未進入三期試驗，也不敢說中國疫苗更貴的事實，再再掩護中國疫苗，呼籲國民黨不要再配合中國「以疫謀統」，扯台灣取得疫苗後腿。

民進黨立委鄭運鵬說，國民黨用兩手策略做疫苗道德勒索，一方面要求「限時限量綁規格」，國民黨要求八月底進三、四千萬劑疫苗，卻完全不顧沒現貨，大廠只跟政府協商，找台灣取得疫苗麻煩，另方面對中國疫苗採「包機包船免隔離」，要求透過包機、小三通打中國疫苗。

鄭運鵬說，國民黨無視使用中國疫苗的國家疫情大爆發，使用歐美大廠疫苗的國家疫情下降事實，對中國疫苗從來沒嫌過，對歐美大廠疫苗卻嫌到不行，日本援助台灣時，還說AZ疫苗是日本不要用的，美國援助疫苗則說台灣是乞丐。

民進黨團幹事長劉世芳說，請問國民黨提案的3千萬、4千萬劑疫苗，是否有包含中國疫苗？據知有相當多台商絡繹不絕，要引進中國疫苗，要求推動兩岸疫苗護照，不得不警覺國民黨疫苗買賣策略，是要將台灣綁到一個中國原則，要求國民黨說清楚講明白。

AZ疫苗 國民黨 民進黨

延伸閱讀

影／藍營轟疫苗乞丐 綠委：見不得台美關係好

羅致政批侯友宜像黑道 費鴻泰：你夠格當新北立委嗎？

影／侯友宜要總統約束綠營 羅致政：像黑道在喊話

藍委稱願意犧牲打國產疫苗 民進黨：汙名化的作秀

相關新聞

荷蘭將台灣列「低風險國家」入境免陰性報告、無須隔離

歐盟18日公告將台灣納入安全旅遊名單中，其中成員國荷蘭政府也在官方網站公布新冠肺炎低風險國家（Safe countrie...

高嘉瑜得寸進尺追加要莫德納？北市證實：至少5次來訊

立委高嘉瑜涉關說讓禾馨特權施打疫苗的爭議延燒，禾馨執行長林思宏昨天公布與北市衛生局同仁的Line對話紀錄；北市府發言人陳...

邱毅至對岸打疫苗 江啟臣：政府無法保護人民能怎辦？

前立委邱毅公開表示要到中國大陸接種疫苗引發爭議，國民黨主席江啟臣上午表示，中華民國是民主自由國家，人民有自己的選擇自由；...

北農群聚 高市府：加速司機PCR檢測 繼續擴大匡列者

台北農產運銷公司爆發Covid-19群聚感染疫情，高雄市府昨天已匡列10家公司的司機員，及隨車處理事務的接觸者66人，衛...

壓迫買對岸疫苗？國民黨團：蔡政府買不到疫苗還想甩鍋

國內新冠肺炎疫苗嚴重不足，民進黨政府採購能力遭質疑。民進黨團繼昨天稱國民黨團壓迫民進黨政府買對岸生產疫苗反擊，今再問國民...

綠營反擊疫苗乞丐說 江啟臣：最沒理由說嘴就是蔡英文

國民黨革實院長羅智強批蔡政府採購新冠肺炎疫苗到貨數遠不及外國捐贈數，讓我國淪疫苗乞丐，引爆蔡英文總統與綠營反彈。國民黨主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。