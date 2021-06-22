跟柯文哲交情回不去了？ 高嘉瑜：君子之交淡如水

台北市長柯文哲與民進黨立委高嘉瑜過去交情不錯，但柯文哲卻公開爆料高嘉瑜幫禾馨診所喬疫苗，外界好奇，兩人關係是否生變？高嘉瑜今受訪時則表示，「君子之交淡如水，我跟柯市長現在就是君子之交」。

媒體追問，與柯文哲的關係是否回不去了？會不會想修補裂痕？高嘉瑜遲疑了一秒後說，「沒有什麼裂痕，柯市長這人就是有話直說，把話說清楚就好，柯市長也非常忙碌，市政、疫情各方面都很繁雜，我不會去煩他、增加他的負擔，希望柯市長把台北市疫情照顧好」。

對於昨天被台北市衛生局長黃世傑在議會怒批「得寸進尺」，高嘉瑜表示，好心肝事件沒爆發前，大家都蠻善意的，也很感謝衛生局協助，「有可能議會質詢針鋒相對，局長當時心情比較不好，但整個過程並沒有像局長所說，我的態度都非常客氣，都是轉達請託的態度」，能夠理解在議會質詢的情境下，要稍微批判一下，不會太在意。

高嘉瑜也開玩笑地說，局長是有求必應的老好人，不知道什麼時候才有這樣的心情，畢竟在過程中都沒有得到這樣的回覆，「可能是昨天才有這樣的想法，我不知道」；高嘉瑜更透露，昨天有傳簡訊給黃世傑說「感謝局長這段日子協助，辛苦了」，黃則回「好」，對此高嘉瑜則表示，「反正他什麼都好，哈哈哈」。

至於是否封鎖柯文哲及黃世傑的LINE，高嘉瑜回應，「沒有耶，我還是很感謝他們，他們現在很辛苦，壓力非常大，任何事對他們現在而言，都會造成很大負擔」，沒有責怪任何人，一起把事情做好最重要，「心存善念盡力而為是市長常說的話，會抱持這樣心情繼續努力。」

另外，會不會考慮公開對話紀錄自清，高嘉瑜表示，一開始曾想過要不要公布，但這是基於友誼、情誼私下了解的過程，如果衛生局要公布沒意見，但她不會主動公布，尊重市府跟衛生局決定，「如果我們動不動就公開，大家可能以後也不太敢跟我們對話。」