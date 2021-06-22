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孫大千：還好美日本雪中送炭 否則人民被缺德政府害慘

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
前立委孫大千表示，在疫苗超前布署上，民進黨政府丟臉丟到外太空。圖／取自孫大千臉書
前立委孫大千表示，在疫苗超前布署上，民進黨政府丟臉丟到外太空。圖／取自孫大千臉書

前立委孫大千今在臉書表示，民進黨政府真是丟臉丟到外太空去了，在疫苗採購上不斷吹噓已經有了超前部署，甚至還要嫌疫苗如果買的太多會很難處理。結果，到頭來還是淪落到靠美國和日本的捐贈施捨；還好有美國和日本的雪中送炭，否則台灣人民肯定會被這個無能缺德的政府給害慘了。

孫大千指出，民進黨政府足足有一年多的時間來進行疫苗採購，在立法院備詢的時候，還要囂張的說全世界都緊追在台灣之後。結果，到頭來還是淪落到靠美國和日本的捐贈施捨。

孫大千表示，民進黨政府花了台灣人民幾百億的預算來進行疫苗採購，只會讓民眾當冤大頭以高額的價格去施打一劑連第三期臨床實驗都還沒有開始的疫苗。結果，到頭來還是淪落到靠美國和日本的捐贈施捨。

孫大千說，自己買不到疫苗，對於民間力量自力救濟捐贈疫苗還要處處刁難。結果，到頭來還是淪落到要靠美國和日本的捐贈施捨。

疫苗 日本 孫大千

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