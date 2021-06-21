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拒一中承諾書撤回駐港7人 蔡總統：各位是挺著胸膛回來

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
因港府不續發工作簽證，我駐港辦事處代理處長林振宙（左三）等七名駐港人員，昨下午離港返台。圖／陸委會提供
因港府不續發工作簽證，我駐港辦事處代理處長林振宙（左三）等七名駐港人員，昨下午離港返台。圖／陸委會提供

陸委會昨撤離7名派到香港工作的人員，今天起調整駐港辦事處服務方式。對於已經回到台灣的人員，蔡英文總統表示，「各位不是低著頭離開，而是挺著胸膛回來。」

總統府今天表示，調整香港辦事處業務辦理方式，起因於香港政府自2018年7月起，屢次對我方駐港人員設置不合理的政治條件，要求簽署「一中承諾書」，否則不發放簽證或提供延簽所導致。對於北京當局及港府單方面違反2011年雙方換文內容，單方面背棄互利互惠的承諾，我方表達高度遺憾及譴責。

總統府說，港府要求我方駐港人員簽署「一中承諾書」，目的在於逼使我方承認中國對台灣的主權。對於「一中承諾書」，我方駐港人員過去沒簽、現在不會簽，未來也不可能簽。即便香港辦事處業務有所調整，基於維護台港民眾權益，必要的運作仍然會存在。

總統府指出，我方駐港人員拒絕「一中承諾書」，對於第一線辛苦的駐港人員的努力，蔡總統表達感謝，並肯定人員維護國家尊嚴，守護民主自由的價值。對於已經回到台灣的人員，蔡總統也表示「各位不是低著頭離開，而是挺著胸膛回來」。

總統府說，台灣一貫的立場，是「遇到壓力不屈服，得到支持不冒進」。也必須正告北京當局，中國必須負起責任，避免影響臺港關係，避免兩岸關係緊張。同時，我方會密切觀察後續發展，採取必要的因應作為。基於對民主自由的堅持，台灣會繼續聲援香港人民爭取民主自由。台灣依法對於香港的人道援助、關懷行動，相關專案會繼續進行，也會隨情勢變化，進行動態調整。

總統府發言人張惇涵表示，台灣也呼籲全世界支持民主自由的國家，務必持續關心香港情勢，正視香港人民對自由民主的殷切期待，給予堅定的支持。而台灣也會堅守民主陣營，捍衛民主、自由、人權的普世價值。

香港 總統府發言人 張惇涵 蔡英文 陸委會

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