【即時短評】疫苗只能等友邦送？ 台灣何不比比以色列

在台灣亟需疫苗時，友邦美國能送上250萬劑，有如「及時雨」令人感動，但是，這樣的感謝，竟有一些悲愴，因為好意仍沒有解決台灣真正的問題；當然也無法掩蓋中央執政不力，導致全民面臨病毒威脅，卻沒有足夠疫苗可用的事實。尤其，全民更關心的是，政府能不能清楚的告訴國人，下一批疫苗在那裡？什麼時候才能讓全民打得到疫苗？

很清楚的，疫苗是解決病毒威脅的唯一方法，從各國爭相購買可知，它也是具有戰略價值的重要物資，或說它是國安層級的問題，一點也不為過。但是，遺憾的是，政府自有疫情以來，根本就疏忽了這個問題，也沒有任何備案；目前能做的就只是向美、日求援，不僅解決不了問題，無異於把國家的安全建立在友邦的善意上。

蔡英文總統靠著「抗中保台」贏得政權，而且台灣面臨中國大陸的軍事威脅也不是一天兩天之事；國人都想自立自強，不受外來侵害。但看看政府在處理疫苗這件事上，何曾有半點的國安思考。如果台灣早有準備，就不會有今日左支右絀的窘態，甚至還四處找藉口，把買不到疫苗歸因於對岸阻擾，以及說成是美中角力下的問題？所謂的抗中保台，看來不過是說說而已的選舉口號。

看看以色列，一個處境比台灣更為艱難，隨時可能有戰事發生的國家，他們是如何屹立於複雜、艱難的環境而生存，難道也是處處靠著向友邦乞憐嗎？他們深知疫苗對國家的重要，去年6月就主動出擊，砸下重金，寧以2倍價碼向輝瑞購買疫苗，目前已有57%的人打完2劑，達成群體免疫；自行研發的疫苗也預計會在2023年完成三期試驗上市。他們會兩手一攤，把自身的安危丟給友邦和歸因於國際局勢阻擾嗎？

台灣因為沒有足夠疫苗，全台進入三級警戒已一個多月，造成1萬4千多人染疫、569人死亡，和多少家庭、商業受到影響，社會付出沈痛代價，這一切都源自於執政者沒有國安思考和充份的準備。

但是，接下來呢？時間不等人，傳播力更強大的病毒也一再變異而來，政府仍要國人沒有疫苗就上戰場嗎？請政府清楚告訴國人，何時可以打得到疫苗？如是疫情再來一次，我們準備好了嗎？