柯文哲稱美國給疫苗是給小弟安家費 民進黨：格局偏狹

美國捐贈台灣250萬劑莫德納疫苗日前到貨，台北市長柯文哲表達感謝，但他今天在台北市議會答詢時表示：「我當你小弟，你好歹給一點安家費，是應該的。」民進黨對這種說法表達遺憾，並批柯文哲「格局偏狹」。

民進黨發言人謝佩芬今天表示，柯文哲的「安家費」說法，讓人匪夷所思，完全無視台美關係是奠基於共同價值之事實。身為首都市長，卻以如此偏狹的格局來發言，難道柯文哲心中的台美關係，都是所謂的「安家費」？柯文哲一方面特地在臉書以英文發文感謝美國捐贈疫苗，另一方面卻在議會稱美國捐贈之疫苗為「安家費」，如此兩面手法，就是我國首都市長之格局？這類失言更是完全無助於台美關係的深化與進展。

謝佩芬強調，近日許多外媒皆有報導，由於蔡英文政府過去五年來，不斷與美國、日本及其他民主國家深化交流，才能與這些國家達到如今的信任與互助關係。柯文哲與台北市議員羅智強近來的發言，不但自我貶低、抹煞第一線外交人員的努力，更完全無助於台灣外交關係的進展。

謝佩芬表示，呼籲疫情艱困的時刻，地方首長與民意代表少噴一點政治口水，共同防疫，不要再以扭曲的言論扯台灣外交的後腿。