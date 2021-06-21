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曾盼高端疫苗7月底供貨？ 蔡英文還原對話：沒有說一定要什麼時候打

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羅智強批疫苗乞丐挨罵 黃子哲：綠也曾罵簽ECFA是乞丐

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
台北市議員羅智強批蔡英文讓台灣成為「疫苗乞丐」，引發綠營人士攻擊。不過國民黨文傳會副主委黃子哲指出，民進黨2013也痛批馬政府與對岸簽ECFA是「把台灣當乞丐」。圖／黃子哲提供
台北市議員羅智強批蔡英文讓台灣成為「疫苗乞丐」，引發綠營人士攻擊。不過國民黨文傳會副主委黃子哲指出，民進黨2013也痛批馬政府與對岸簽ECFA是「把台灣當乞丐」。圖／黃子哲提供

台北市議員羅智強批蔡英文讓台灣成為「疫苗乞丐」，引發綠營人士攻擊。不過國民黨文傳會副主委黃子哲指出，民進黨2013年舉辦「113火大遊行」，也痛批馬政府與對岸簽ECFA是「把台灣當乞丐」。如今民進黨執政5年多，ECFA沒廢也不敢廢，蔡英文還多次強調台灣出口到大陸的貿易額屢創新高，難道民進黨也是把台灣當乞丐？

黃子哲表示，日本以及美國接連捐贈台灣疫苗，國民黨內包括主席江啟臣、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕甚或羅智強等人都紛紛表達感謝之意。但如今我國已到貨的疫苗，國外捐贈的數量竟比自行採購的還多，不正凸顯蔡政府在疫苗取得上的無能？

黃子哲說，雖然羅智強疫苗乞丐的說法，確實容易讓外界簡化解釋成接受捐贈就等同是乞丐，是有更精準論述的空間。但羅強調民進黨在疫苗布局上的延誤與失敗卻是不爭的事實，民進黨及綠營人士要對疫苗乞丐說來批鬥也不是不行。

但黃子哲認為，民進黨應該先為過去所謂簽ECFA是把台灣當乞丐的汙衊認錯及道歉，否則民進黨就是昨是今非的雙標黨，有什麼資格好說嘴。

民進黨 疫苗 黃子哲

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