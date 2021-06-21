中央深夜視察北農奪主導權？ 議員：市長是醫生別漏氣

台北農產運銷公司爆發群聚感染，台北市長柯文哲今赴議會報告並備詢，市議員陳重文表示中央深夜深夜前往北農視察，防疫主導權是否還在市長手上？柯文哲回應，「我是專業、我會處理」。陳重文說，不要給北市漏氣，市長是醫生！

台北農產運銷公司出現群聚感染，農委會昨晚發出新聞稿表示，外界擔心北農員工染疫影響蔬菜供應衛生安全問題，為維持蔬果供應不斷鏈，晚間由醫福會執行長王必勝會同農委會副主委陳駿季前往北農，外界認為中央深夜前往，是否有跳過市府接管北農的可能。

陳重文表示，北農爆發群聚感染，引發感染涉及外縣市承銷商及內部工作人員，已有45例確診，柯市府稍早提到將替北農4000人施打疫苗，但他質疑「防疫主導權還在市長手上嗎？」柯文哲回應，北市自己可以處理。陳重文則表示，不要給北市漏氣，市長是醫生！

黃珊珊也說明，昨晚北市偕同王必勝深夜視察，而且北市將設立前進指揮所，由聯合醫院副總院長現場指揮，自行接管北農一周，協助進行必要分艙分流，強調主導權仍在北市府。

至於陳重文再問是否覺得中央要故意針對，柯文哲信心表示，「我是專業、我會處理」。