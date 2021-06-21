假消息所指為何？ 蔡英文說清楚會更好

假消息氾濫，驚動總統多次公開指控！蔡英文總統最近在接見鴻海郭台銘的講話，以及20日的臉書直播時都強調有「假消息」造成社會的誤會、傷害，並破壞信任，可惜她沒有具體指出假消息的內容，讓民眾難以理解來由，徒費猜疑。

多次提到假消息

蔡總統20日發表談話表示，近期有系統的疫苗施打已展開，但她發現有很多假訊息、不實言論在流傳，也有許多人經驗到朋友吵架、家人反目、退框退群，她提醒「病毒才是真正的敵人」，呼籲國人盡快施打疫苗。

日前，美國政府捐助的250劑莫德納疫苗抵台，蔡總統也在發表談話時意有所指，「最近有系統的疫苗施打已經展開，但是政府發現，有很多假訊息、不實言論在流傳，無論是對疫苗副作用加油添醋，或者是破壞大家對指揮中心信任的說法，都製造社會的不安情緒。」

再前二天，總統在總統府接見永齡基金會創辦人郭台銘、台積電董事長劉德音的會後，總統府發言人張惇涵也透過臉書直播說，「過去這段時間各界有很多不實的謠言，也造成許多誤會，甚至對當事人造成傷害，透過大家見面，都能充分釋疑，這些不實謠言也應該適可而止。」

聽得一頭霧水

凡此假消息既傷害且破壞信任，蔡總統卻未舉出具體事實，大眾不知如何防範，實令人遺憾。如果有哪一句假消息造成誤會或傷害，似應直接說清楚，以免費人猜疑，也當嚴加澄清糾正，但若沒有具體事實，也不要模稜兩可，免得好事變了調。

進一步說，假消息既然一再發生，理應探究源頭，背後的誤會或惡意為何；例如總統第一次發言是在接見郭台銘之時，意指郭台銘自宣布捐贈疫苗長達一個月的推遲與延誤，是因假消息的誤導嗎？令人費解。

第二次所說的假消息，則似是指國外科學證實的疫苗副作用，是有人加油添醋而令許多長者不敢再接種？但如果此事攸關假消息，若能具體指出，並加以糾正，或更見成效。

總統身為國家元首，論事必有根據，只是若不舉出事例，恐讓人心惶惶，不知該不該對號入座？在猜疑之間，恐誤會總統把所有問題都推給假消息，而無助於真實問題的解決。

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