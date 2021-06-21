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感謝美國贈台疫苗嗎？ 柯文哲：給小弟安家費是應該的

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
台北市長柯文哲今下午赴北市議會進行報告。圖／北市府提供
台北市長柯文哲今下午赴北市議會進行報告。圖／北市府提供

台北市長柯文哲今下午赴北市議會進行報告，議員羅智強表示台灣成為「疫苗乞丐」，第一劑疫苗接種率僅6%，為亞洲四小龍最後，如今美國贈台疫苗，應該感謝美國嗎？柯文哲表示，還是感謝，「我當你小弟，你好歹給一點安家費，是應該的。」

羅智強表示，計程車司機、鄰長、里長、北農員工等需要疫苗嗎？誰不需要疫苗？但是為什麼全台焦頭爛額，因為沒有疫苗。羅問柯文哲，如果你是總統，給你一年半沒有疫情的防疫時間，為什麼台灣現在買疫苗速度全球倒數？柯文哲回應，不贊成一開始的政策。

羅智強表示，哪一個正常總統會贊成，就連陳水扁、馬英九也不會容許，批評只有蔡政府容許此事。羅指出近日他更因「疫苗乞丐」四字遭民進黨圍剿，現在美國贈台疫苗，應該感謝美國嗎？

柯文哲認為差不多而已，美國贈疫苗台灣還是感謝，但是「我當你小弟，你好歹給一點安家費，是應該的。」

羅智強表示，事實台灣就是疫苗乞丐，綜觀亞洲四小龍的第一劑疫苗接種率分別為，南韓27%、香港25%、新加坡47％、台灣6%，其中香港、新加坡是自主的，沒有得到其他國家捐贈，因此蔡政府當總統不羞愧嗎？柯文哲表示，全世界已經打了25億劑，台灣怎麼會買不到，直言「我也不相信」。

羅智強表示，民進黨現在努力「要疫苗」，關鍵是郭台銘說要買500萬劑，讓民進黨開始慌，全台灣人是不是欠郭台銘一句謝謝，不管最後是否買到，都欠郭一句謝謝。柯文哲僅表示，好。

新冠疫苗

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