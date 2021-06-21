黃世傑怒斥「委員一直要東西、得寸進尺」 高嘉瑜回應了

禾馨營運長林思宏今召開記者會，拿出和北市衛生局所有對話紀錄打臉柯市府，北市衛生局長黃世傑怒嗆，「講難聽一點，根本得寸進尺」，黃世傑說，「委員一直在要東西嘛！」「感覺這個過程一直在要」，戴錫欽追問，說誰得寸進尺？黃世傑說，我沒有跟小禾馨聯繫，感覺上是高嘉瑜（得寸進尺），一開始說醫護人員，後來要要求房務人員、清潔人員。

高嘉瑜剛也在臉書表示，在此之前，她從未接觸、也不認識禾馨診所任何人，更從未到過禾馨診所，沒有任何私交及往來。

高嘉瑜說，她是基於保護醫護、孕婦、新生兒的立場轉達訴求，相信衛生局也是，因此快速允諾協助，也很感謝衛生局長黃世傑及辛苦的衛生局同仁們協助。過程中，禾馨也多次表達4家診所共1000多名員工，都是符合1至3類的施打名單。

高嘉瑜表示，她是希望能有足夠的疫苗給予孕婦最完善的保護，包括醫護及診所的工作人員，她幾次如實將訴求轉達給衛生局，都得到快速且善意的回應。

高嘉瑜說，自5月底第一次接到禾馨陳情，她就立刻轉達給衛生局，在此之前，她從未接觸、也不認識禾馨診所任何人，也從未到過禾馨診所，沒有任何私交及往來。

高嘉瑜提到，她再次說明，禾馨是台灣孕婦生產最多的醫療院所之一，新生兒出生占全台北市的30%至40%，一年7000多個新生兒在禾馨出生，禾馨也承諾施打名單都合乎法令及規定。相信大家都是站在善意的出發點，想要盡最大的努力保護孕婦及新生兒。

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