國民黨提建言 讓人民擺脫「不是病死就是餓死」選擇

國民黨智庫今舉行「疫情對台灣經濟的衝擊」記者會，與會專家提出今年經濟成長可能面臨保5大作戰、通膨憂慮上升、無薪假加劇、內需產業受創嚴重、應普及紓困對象、旅遊業薪資補助應提高至8成，以及必須儘速布局疫苗護照等建言，盼政府讓人民擺脫「不是病死就是餓死」的悲情選擇。

線上記者會由國民黨智庫經濟財政組召集人林祖嘉主持，與會的專家學者包括東吳大學巨量資料管理學院講座教授朱雲鵬、國民黨立委賴士葆、國民黨智庫產業暨新創研究中心召集人簡榮宗及旅行公會總會名譽理事長姚大光。

林祖嘉指出，主計總處預估今年經濟成長率為5.46%，央行則為5.08%。但是他認為，5月中旬進入疫情三級警戒，內需產業受到嚴重衝擊；如果三級管制持續到9月，經濟成長率可能會減少1個百分點、而掉至5％以下。而主計處預估今年民間消費將可對GDP帶來1.34個百分點的貢獻，這個預估過高了，即使央行的預估是比較低的1.02個百分點，都應該再保守些。

針對無薪假人數已爆增逾6千人，其中服務業從2千多人倍增為4千多人，林祖嘉表示，這部分最令人擔心。去年5月疫情較嚴重時，服務業無薪假衝過萬人，去年6月時整體無薪假人數甚至逼近3萬人。但去年還沒三級警戒，無薪假情況就這麼嚴重，可以預期，今年7月之後無薪假人數一定會爆增。他建議在考慮適當排富條件後，普發1人1萬元，以解決困境、提振國內消費。

林祖嘉也說，全球通貨膨脹蠢蠢欲動，要注意台灣的輸入型通膨超過10％，再加上台灣的薪資成長率低，主計處統計2020年台灣員工平均月薪年增率為1.47％，定存利率則不到1％，因此一旦通膨超過2％，就等於薪資、利率呈現負成長。

朱雲鵬提醒，除了疫情對經濟的影響，還有一個史上最大的灰犀年更是來勢洶洶，那就是歐盟已決定對進口商品實施「邊境碳稅」，如此一來，將會強迫大部份的國家實施國內碳稅，這對高耗能產業如鋼鐵一定會帶來影響；墊高成本的結果自然是進一步推升物價。

賴士葆提到，政府編列的第一期疫苗採購預算為340億元，僅佔整體紓困預算6800億元的5％，這個比率已經夠低了，但蔡政府的執行率更僅有1.5％，執行能力極差。既然政府採購疫苗的能力這麼低劣，就要開放人民自力救濟，疫苗出國團不但不應該禁止，還要鼓勵才對。

簡榮宗指出，根據「台灣數位媒體應用行銷協會」所做的問卷調查顯示，自5月疫情爆發至今，跟去年同期相比，受訪者有43％表示營業已出現衰退，對2021年全年的市場觀察，65％的廠商認為有下滑趨勢。

簡榮宗建議，可加大國發基金紓困、投資新創的力道，去年「受嚴重特殊傳染性肺炎影響新創事業投資專案」相關預算還有70多億元沒有用掉，今年應繼續實施該項專案；提供房租、水電等營運資金的補貼；暫時減免勞健保以及勞退金的提撥；放寬新創業者銀行貸款時的擔保品方案；放寬營運衰退證明認定、簡化申請手續。

姚大光指出，國內整體觀光旅遊上下游產業從業人員達200萬人，政府對旅行業的薪資補助預算共計6億9千萬元，僅佔整體紓困預算的0.1％，實在太低了，他建議政府對旅行業的員工薪資補助應從4成提高為8成，否則真的很多業者會活不下去，人才也會跑掉了。

姚大光說，國內有3500家旅行社，但只有1800多家申請紓困，他懷疑沒來申請的那一半有很多恐怕已經停業甚至倒閉了。