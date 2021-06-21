快訊

直播／將調整低風險區防疫規範 陳時中下午2時召開記者會

3天內北農4000人打疫苗！柯文哲：新戰術 中央也同意

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北農、士林長照爆群聚 北市綠委送暖柯：不需責難北市

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民進黨立委何志偉。圖／何志偉辦公室提供
民進黨立委何志偉。圖／何志偉辦公室提供

台北市接連爆出士林長照機構及北農群聚感染事件，民進黨立委何志偉今表示，看到網路上出現很多對於台北市長柯文哲及台北市府的責難，「我認為這些都不需要」，罵來罵去的口水背後都是老百姓無聲的淚水，當務之急應傾所有力量進行精準普篩，控管疫情。

何志偉表示，北農群聚感染事件，民眾最擔心會不會影響大台北地區食材供應，農委會應趕快說明清楚，第一、二線人員是否有被感染，如果被感染，應該如何作業及安定物價、民心，另外許多批發商、攤商都會進出北農，前進指揮中心成立是象徵意義，實質讓資源進駐更重要，「不管中央跟地方都是同島一命」。

何志偉也說，當務之急是盡快匡列並進行精準普篩，找出潛在的感染者，「現在不是苛責台北市政府的時候，是解決問題的時候，如果繼續罵來罵去，也只是甩鍋、口水，大家應該不樂見。」

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

延伸閱讀

北農案 林昶佐稱幾周來一直收到陳情批北市未落實疫調

6月21日疫情懶人卡／北農群聚已45人確診 士林護理之家疑匿疫情爆47人染疫

北農第一線人員接種疫苗？ 指揮中心：仍待評估

再爆7名派遣工染疫！ 北農確診已26人 北市成立前進指揮所

相關新聞

病床失衡中！專責空床多 癌症重大病患一床難求

台灣新冠肺炎社區疫情嚴峻時，雙北大醫院都被要求依規模整備10到20床專責加護病床，專責病房也要達到急性病房的總床數的十分...

北農、士林長照爆群聚 北市綠委送暖柯：不需責難北市

台北市接連爆出士林長照機構及北農群聚感染事件，民進黨立委何志偉今表示，看到網路上出現很多對於台北市長柯文哲及台北市府的責...

國民黨主席選舉暫緩到何時 江啟臣：警戒降級重啟討論

原訂於7月中登場的國民黨主席選舉，先前因疫情升級而暫緩，至於要延到何時，主席江啟臣今日表示等防疫警戒降到二級後，會在就選...

國民黨捐上千口罩、面罩給淡水馬偕醫院 盼做強力後盾

國民黨主席江啟臣、新北市黨部前主委李乾龍、現任主委黃志雄共同捐贈2880個N95等級口罩、1000個面罩給淡水馬偕醫院。...

高嘉瑜關說要疫苗 民進黨團：不認同，將調查

台北市長柯文哲爆料民進黨立委高嘉瑜為小禾馨診所要疫苗，民進黨立院黨團今開線上記者會，被媒體問到高嘉瑜涉及關說部分，民進黨...

台港關係從彈性諒解到強硬卡關 降至冰點是兩岸對抗下的惡果

兩岸僵局下的台港關係沒有最糟，只有更糟，在雙方互卡簽證核發和延長期限下，港澳先宣布暫停駐台辦事處運作，接著我駐港處多名人員也被迫返台，台港互動從彈性諒解惡化到強硬卡關，北京治港收緊對台政策，雙邊關係降至冰點，也是兩岸對抗下的結果。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。