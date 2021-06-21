北農、士林長照爆群聚 北市綠委送暖柯：不需責難北市

台北市接連爆出士林長照機構及北農群聚感染事件，民進黨立委何志偉今表示，看到網路上出現很多對於台北市長柯文哲及台北市府的責難，「我認為這些都不需要」，罵來罵去的口水背後都是老百姓無聲的淚水，當務之急應傾所有力量進行精準普篩，控管疫情。

何志偉表示，北農群聚感染事件，民眾最擔心會不會影響大台北地區食材供應，農委會應趕快說明清楚，第一、二線人員是否有被感染，如果被感染，應該如何作業及安定物價、民心，另外許多批發商、攤商都會進出北農，前進指揮中心成立是象徵意義，實質讓資源進駐更重要，「不管中央跟地方都是同島一命」。

何志偉也說，當務之急是盡快匡列並進行精準普篩，找出潛在的感染者，「現在不是苛責台北市政府的時候，是解決問題的時候，如果繼續罵來罵去，也只是甩鍋、口水，大家應該不樂見。」