國民黨捐上千口罩、面罩給淡水馬偕醫院 盼做強力後盾

國民黨主席江啟臣、新北市黨部前主委李乾龍、現任主委黃志雄共同捐贈2880個N95等級口罩、1000個面罩給淡水馬偕醫院，新北市立委洪孟楷、議員陳偉杰也都到場。江啟臣表示，他們捐贈物資是想藉此謝謝醫護保護全民，並做他們最強力的後盾。

江啟臣指出，這次是代表國民黨將捐贈的物資送到最前線，來謝謝醫護人員的付出，也希望能當他們的後盾，未來若醫護有任何需求，都觀迎向他們表示，國民黨會盡力協助。

江啟臣表示，這次他們共帶了2880個口罩還有1000個面罩贈予淡水馬偕醫院，要打贏這場與病毒的戰役需要全民一起努力，希望大家不分彼此，攜手合作，控制住疫情。

淡水馬偕醫院副院長洪大川表示，他們這次配合政府成立淡水第一個集中檢疫所，另外社區篩檢站也是在3天內就成立，並在淡水設立2個疫苗接種站，還有24間專責病房提供重症服務，很感謝大家給予的支持，馬偕醫院會繼續走下去，將力量發揮到最大。