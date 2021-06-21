降載？分流？休市？北農加強版防疫措施今討論

北農爆發群聚感染、疫情擴大，農業界意見不一，有的認為應該長痛不如短痛，清空消毒普篩找感染源；也有人認為，分流延長拍賣時間，避免群聚；農委會表示，希望分流降載維持北農營運，至於分散市場，暫時還未啟動。

農委會副主委陳駿季表示，承銷人的拍賣，拍賣員很重要，承銷人對場地也有一定的熟悉度，若承銷人與拍賣員沒有足夠了解與默契，恐怕很難跟上，若北農拍賣分流到其他的拍賣市場，承銷人可不可以抓到拍賣員的語調、節奏，可能短期間比較不容易；今天會與各相關單位討論北農的防疫措施以及規畫，包括分流降載因應方式，以及是否增加休市，力保拍賣交易營運不中斷。

中華民國農會總幹事張永成表示，農委會無所不用其極的掌控北農，無論在交易上、管理上，認為會做得比任何人還好，今天「農委會不在了嗎？」，竟然會把台灣這麼重要的公司、民生用品最重要的交易平台，經營成現在這樣子，他反問，北農的確診數字真的只有這樣而已嗎？到底幾個人，應該要講清楚；農業界人士也說，必須盡快把感染源找出來，暫停或分流拍賣，否則會影響到蔬果供應鏈，也會造成民眾恐慌。

他表示，以現階段疫情最嚴峻的北農包裝中心為例，包括包裝人員、臨時工、管理人員就超過200人，如果真如北農主秘路全利所說，賣場菜是產地直送，怎麼會群聚感染這麼多人？成為現在北農最重要感染的地方？他認為，現在增加休市，可能會牽涉民生供應問題，但做好防治分流更重要，他說，日本的批發市場為24小時營運，雖不是為了防疫，但北農現在是半夜拍賣，若可以把拍賣時間延長，做不一樣的運作轉變，也能將拍賣人流分散。

中部某合作社場負責人表示，苗栗電子工廠、電視台一傳出確診染疫就馬上全面篩檢，北農從端午節到現在，也至少一周了，現在才要篩檢，之前還叫員工自主去篩，以北農為中心，除了員工以外，臨時工、託運業者、周邊商家，每天來去數千人、上萬人，不能只在意北農員工。

他認為，長痛不如短痛，不要一直堅持著「北農拍賣使命」，若北農沒有處理好，恐延續到其他地區的批發市場，往來貨運業者交通，若到中南部來，中南部的醫療量能堪慮，且屆時影響的將是全台的批發市場；不如先休息、大清消，不論是中央或地方政府都應該強勢介入處理疫情，否則，應作為不作為，才是全國災難。

菜農林佳新表示，北農這些防疫作為，早就應該做了，不應該拖到現在，北農一天幾萬人進出工作，不以強力手段分流，馬上由醫療人員進駐快篩，這是比電子工廠更影響民生的國家重要機構，若要暫時停工，他認為，對承銷人來說，暫時到其他地區拍賣即可，做好分流就好。

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