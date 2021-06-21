北農爆群聚感染 綠委：王必勝已私下去勘查

疫情延燒，台北農產運銷公司，至今已19名員工及7名派遣工傳出確診，民進黨立委鄭運鵬指出，北農5月初已傳出零星案例，台北市政府和北農在防疫工作上，看起會有危機、破口，據他了解，中央流行疫情指揮中心前進指揮所指揮官王必勝已私下過去勘查，若北市府願意接受指揮中心支援，民進黨團也樂見指揮中心與北市府合作。

民進黨立委何志偉說，北農是大台北地區最大的集散地，不僅僅是北農員工，還有批發商，很多人都會進出，百姓最擔心是食材會不會有問題，他要求農委會應該關注、說明，目前要盡快匡列並且進行精準普篩，居家篩檢已經開放，是否先讓北農進行精準篩檢，找出潛在的感染者。

何志偉指出，中央指揮中心進駐，主要只是象徵性的意義，要實質把事情做好，現在不是苛責台北市政府的時候，是解決問題的時候，如果繼續罵來罵去，也只是甩鍋、口水，大家應該不樂見。

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