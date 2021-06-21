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北農群聚擴大 北北基5議員：中央成立跨縣市北農小組

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
北北基議員憂，北農是北部蔬果集散地，每日進出人次近萬，成員複雜，更具有跨越多個縣市的特性。若是群聚疫情持續擴大，不只是北部可能再次爆發，全國各縣市也可能遭殃。圖／本報資料照片
北北基議員憂，北農是北部蔬果集散地，每日進出人次近萬，成員複雜，更具有跨越多個縣市的特性。若是群聚疫情持續擴大，不只是北部可能再次爆發，全國各縣市也可能遭殃。圖／本報資料照片

北農產運銷爆發群聚擴大，目前已有北農員工、承銷商38人確診，還有協助蔬果包裝的派遣工也傳7人確診，北市府今天上午8時經前往北農成立前進指揮所。台北市議員林亮君、劉耀仁、周威佑、新北市議員戴瑋姍、基隆市議員張之豪今天也發出聯合聲明，表示北農疫情爆發，事關北北基民生穩定，建請中央疫情指揮中心進駐協調跨縣市應變。

北北基五位議員聯合聲明中共同呼籲，中央指揮中心應進駐北農，成立「跨縣市北農專案應變小組」。在北農內部，以人流管控、持續篩檢、匡列等措施建立防疫防火牆；在北農外部，有效統合各縣市的疫調，避免北農疫情持續向外擴散。

林亮君表示，北農疫情在一周內翻倍，北市府提出的「北農2.0專案」卻似乎仍在狀況外。尤其北農人流的跨縣市特性，並非是北市能夠獨力處理。尤其北農第二果菜市場已有不少員工確診。第二果菜市場周邊也有濱江外攤、漁市，平常很多民眾前往採購，週末更是人潮眾多。林呼籲，台北市的市場必須分流管控，但台北市卻始終慢半拍。

新北市議員戴瑋姍也表示，中央已建議北農降載到6月底，未來新北兩座果菜批發市場，板橋和三重將負擔北農部分農產運銷工作，接下來希望侯市長，能讓新北的拍賣員及理貨員優先施打疫苗，維護他們健康，並維持大台北地區的農產供貨順暢。

基隆市議員張之豪表示，基隆市的蔬果批發零售，必須要到台北批貨，不論是才剛復市不久的基隆果菜市場、七堵南興市場，或是稍微平穩下來，分別要在6月23日、6月24日解封的成功市場、仁愛市場，都與台北市的果菜市場有密切的往來與連結，不可不慎。

五位議員也在這分聲明中表示，北農群聚疫情持續延燒，染疫人數從上周三媒體披露的15位員工確診，到昨天確診人數已經翻倍，其中不只有北農內部的員工，還有每日進出市場的承銷人，甚至連派遣工、臨時工也都傳出確診，事關台北市民的民生必需，不可不慎。

議員指出，北農是北部蔬果的集散地，每日進出人次近萬，成員複雜，更具有跨越多個縣市的特性。若是群聚疫情持續擴大，不只是北部可能再次爆發，全國各縣市也可能遭殃。甚至這幾周來，立委林昶佐也不斷與中央溝通，希望能在各方面支援北農、台北市，務必不能讓供應民生所需的批發市場爆發大規模的群聚感染。

議員表示，北農是台灣北部的冰箱，也是許多台灣民眾賴以生存的樞紐，北農的疫情控制，不只關乎疫情，也關乎許多民眾的生活。期盼中央地方合力，以同島一命的精神，確保北農疫情獲得控制。別讓台灣已見趨緩的疫情，再度延燒。

北農 疫情

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