【專家之眼】蔡英文沒有決策能力卻是「化緣達人 」

蔡英文總統代表台灣感謝美國拜登政府將原先允諾捐贈的七十五萬劑莫德納疫苗加碼至二百五十萬劑。她求爺爺告奶奶到處化緣，從日本要到一百二十四萬劑AZ疫苗，從美國要到二百五十萬劑莫德納，可說在「化緣」方面斐然有成。問題是，台灣不是一窮二白的國家，但為何會落魄到沿門托缽到處乞討疫苗的可憐蟲？

專家警告，各種病毒會在未來很長一段時期與人類長相左右。這也是為什麼六月十三日結束的「七大工業國」（G-7)峰會的聯合聲明決定成立全球防疫中心，要求七國在未來出現新病毒時一定要在一百天內控制疫情的原因。

「前事不忘，後事之師」，G-7同意徹查新冠肺炎病毒的起源，一方面固然是要找到源頭才有助於查明事實真相，一方面也是希望從過去的錯誤經驗中吸取教訓。

一位有能力的領導人必然能夠高瞻遠矚，能洞見或遇見短中長期的可能發展。

日本首相菅義偉、南韓總統文在寅與時為以色列總理的納坦雅胡都知道自己的國家有能力發展國產疫苗，但卻以人民健康為重，決定先向歐美採購疫苗供國人施打，再自行發展國產疫苗。

欠缺這種能力的領導人不是見不及此，就是本末倒置。

第二等的領導人也許做不到高瞻遠矚，但卻情報靈通。在疫情期間，國安高層必須掌握重要國家領導人的防疫政策與動向，如果國安單位未能及時上報，那就是失職，如果情資上報，蔡總統仍然一意孤行，既不廣設快篩、普篩站為民眾把關，也不願花錢購買優質疫苗，那就是失能。

第三等的領導人，就像越南國家主席阮春華一樣，一開始也低估疫情，但等到疫情失控，立刻「亡羊補牢」，大舉向國外採購一億二千五百萬劑疫苗，可謂「猶未為晚」。

蔡英文只捨得低價購買南韓棄而不用的AZ疫苗，接收日本不想用而捐贈的AZ疫苗，或是向美國化緣而得到莫德納疫苗。

雖然台灣現在搖身一變成為「化緣大國」，但蔡英文身為國家領導人，所作所爲不僅比不上日本、南韓、以色列的領導人，甚至也不如越南領導人。既不能高瞻遠矚，也未能靈活掌握情資，更沒有決策魄力，還在立法院封殺反對黨提出儘快採購優質疫苗的提案。看來，她只有在乞討疫苗方面堪稱「化緣達人」！