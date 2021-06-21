聽新聞
test
0:00 / 0:00
柯建銘批國民黨戰略錯誤 孫大千酸：活在平行時空？
民進黨立法院黨團總召柯建銘批評國民黨團在臨時會要求公開3+11會議紀錄、8月底前購足3000萬劑疫苗等戰略錯誤。前立委孫大千在臉書酸柯建銘是前一天晚上宿醉未醒？還是活在不同的平行時空？
孫大千請柯建銘在頭腦清醒的時候想一想，花了1年的時間還買不到足夠疫苗、推動3+11制度調整、管理諾富特飯店混居問題怠惰、反對興建輕症醫院，導致確診民眾孤獨的在防疫旅館中往生的政黨難道是國民黨嗎？
孫大千表示，買不到疫苗還要刻意刁難民間力量捐贈疫苗、硬逼台灣人民當冤大頭高價採購連第三期期中報告和保護力存疑的國產疫苗、造成上萬名民眾確診和將近550位民眾犧牲和反串中國大陸網友對台灣發動認知作戰的政黨難道是國民黨嗎？
孫大千說，柯建銘難道不會覺得民進黨是「百年難得一見最走鐘的執政黨」嗎？拜託，不要害得台灣人民走上末路。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言