疫苗接種會議紀錄不公開 江啟臣批中央把人命當數字看

指揮中心公布的新冠疫苗優先接種順序，不僅特權事件頻傳，也未公布會議紀錄，被質疑是三加十一翻版。國民黨主席江啟臣表示，人民在疫情下掙扎，卻連政府的決策過程都不能知道，顯示民進黨只把人命當數字看，更不把民意放在眼裡。

江啟臣表示，疫苗施打順序的決策應該要公開透明，更應該說明清楚機制設置的原因。疫苗接種小組既然有會議紀錄，就沒有什麼不能公開；專家會議的紀錄，如果是專業考量，公開紀錄更可以協助說服國人施打順序制定的考量以及依據。

江啟臣說，因為疫苗不足，近來施打次序，一再成為輿論焦點，特權疑慮，引發不少民怨與爭議。類似第七類施打對象，這種定義模糊的人員的認定，也不應該只交由指揮中心自行決定，而是要有更明確定機制認定，否則只會加深人民疑慮，甚至逼著人民在疫苗不足的困境下，還要各憑本事，你爭我奪、彼此猜忌，無助於防疫工作推動。