6/28之後可望局部解封？政院這麼說

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導
陳時中20日表示，三級條件是一周內3起社區群聚或10起不明感染源的確定病例，「現在還是比這個高」。圖／指揮中心提供
陳時中20日表示，三級條件是一周內3起社區群聚或10起不明感染源的確定病例，「現在還是比這個高」。圖／指揮中心提供

本土疫情日漸趨於平穩，20日新增確診數為全國三級警戒以來最低。是否有望在6月28日降級警戒？行政院發言人羅秉成表示，仍要透過疾管署及中央流行疫情指揮中心召開的專家小組會議討論後，再做決定。

羅秉成表示，無論三級警戒是否延期或是階段性解封，仍要由疾管署和指揮中心做相關疫情分析，包括趨勢及可能狀況等，經專家會議溝通討論後，再做決定，若有定案會適時對外說明。

羅秉成表示，上次三級警戒延長至28日，是行政院先宣布，指揮中心再說明配套等細節處理，這次是否會循相同模式，或是由指揮中心一致宣布，還沒有討論，仍要先等專家意見先做整理、評估後，才會有後續的討論。

指揮中心指揮官陳時中20日表示，三級條件是一周內3起社區群聚或10起不明感染源的確定病例，「現在還是比這個高」。

疫情 三級警戒 羅秉成

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