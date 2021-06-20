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中選會將告發公投死亡連署 黃士修批淪為黨國鷹犬

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
重啟核四領銜人黃士修表示，公投團體不具備查對權限，無從分辨連署書真偽，此標準一旦通過，往後再也不可能有公投成案，批評中選會從獨立機關淪為黨國鷹犬。圖／聯合報系資料照片
重啟核四領銜人黃士修表示，公投團體不具備查對權限，無從分辨連署書真偽，此標準一旦通過，往後再也不可能有公投成案，批評中選會從獨立機關淪為黨國鷹犬。圖／聯合報系資料照片

中選會今天表示，今年公投四案都有連署前死亡情形，將循例依刑事訴訟法第241條告發。重啟核四領銜人黃士修表示，公投團體不具備查對權限，無從分辨連署書真偽，此標準一旦通過，往後再也不可能有公投成案，批評中選會從獨立機關淪為黨國鷹犬。

黃士修今天表示，中選會告發四大公投領銜人，理由是死人連署，其實他在2019年就被中選會告過刑法侮辱公署罪和社維法散布謠言，因為他批評中選會違法舞弊，竄改連署書不合格數，但後來法院認為評論有所根據，判決無罪。

黃士修說，現在疫情吃緊，民間多次呼籲中選會對防疫超前部署，參考南韓在疫情之下的選舉經驗，包括提早投票、不在籍投票、境外投票，以及居家隔離人員的部分選票，最後投票率創下20年以來國會選舉最高紀錄，反觀台灣中選會擺爛不作為，告發領銜人的手腳倒挺俐落。

黃士修說，中選會至今無法交代，2018年以核養綠公投「府院內定的11%不合格率」，以及「9492張未簽名連署書」從何而來，「被做掉的連署書包括前行政院長張善政、桃園市議員牛煦庭等人」，而2021年5月民進黨立委蘇巧慧提案，意圖將公投法改為「三萬張連署書不合格就駁回公投案」，當時就被質疑要毀掉一項公投案，只需要抄寫三萬張不合格連署書寄給對手即可，其中鐵定不合格的便是死人連署，現在才過一個月就輪到中選會出手，獨立機關淪為黨國鷹犬。

中選會 公投

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