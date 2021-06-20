藍營轟疫苗乞丐 黃國昌：沒人嘲諷國民黨是乞丐政權

美國再度捐250萬劑莫德納疫苗給台灣，藍營在臉書砲轟表示「謝謝美國，台灣的超前部署，就是當疫苗乞丐。」時代力量前立委黃國昌表示，無法苟同將台灣形容成「疫苗乞丐」，當初，國民黨政府從中國潰敗撤退至台灣，長期接受美國大量援助，台灣人民也沒有因此嘲諷國民黨是「乞丐政權」。

黃國昌在臉書指出，從人道的觀點，任何友國提供台灣安全有效的疫苗，我們都該真心感謝；從政治的觀點，日美先後捐贈疫苗，除了反映了兩國人民的情誼，也代表了台灣的重要。

黃國昌指出，疫苗政策的錯誤，確實該誠實面對、徹底檢討，但是，無法苟同將台灣形容成「疫苗乞丐」。他說，當初國民黨政府從中國潰敗撤退至台灣，長期接受美國大量援助，台灣人民也沒有因此嘲諷國民黨是「乞丐政權」，「希望國民黨的政治人物，能夠好好地思考全島一命的意義。」