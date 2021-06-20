費鴻泰批柯建銘一人之下萬人之上 蘇貞昌都讓他三分

國民黨立法院黨團在立法院提案添購疫苗、公開3+11紀錄等8項提案遭民進黨團被封殺。國民黨立院黨團總召費鴻泰在臉書批評柯是「專制、極權下的民主退步黨萬年總召」，連行政部門都只看柯的指示辦事，行政院長蘇貞昌都要讓他三分，「真的一人之下，萬人之上的人，現今台灣政壇找不到第二人」。

費鴻泰說，柯建銘過去在野時敢言敢衝撞，現在的他只想著守住自己及民進黨的利益和資源，盼著再攀高峰；面對此次新冠疫苗採購爭議、國產疫苗EUA審查的黑箱漏洞、AZ代工破局、國產疫苗不做三期臨床，「老柯敢用自己的醫學專業發聲嗎？没有！」，只在權力春藥與高端股價的迷惑下沉淪。

費鴻泰表示，國民黨團要求今年8月底前擴大採購國外國際認證疫苗至3000萬劑，為的是要讓國人早日脫離疫情影響，但蔡英文政府、民進黨團卻不為所動，思思念念著想路肩超車，同意只做完二期期中就給國產疫苗EUA，不只謀財還拿全台2300萬人的生命下去豪賭，何其冷血無情。

費鴻泰說，美國都看不下去，今日緊急送來250萬劑疫苗，他感謝美國的援助，「但執政黨不覺得丟臉嗎？人家捐的比你們自己買的還要多三倍！」台灣不缺錢，缺的是民進黨團政府作事的能力及不畏艱難的毅力，只想撿現成、拿前朝出來卸責，這是老劇碼，「你們演不厭，人民看到都會背了」。

費鴻泰說，再看國民黨要求公開3+11的會議紀錄，這個民進黨團也反對，如果沒有做虧心事，有什麼好怕公開會議紀錄？開放、透明的政府是你們標榜的，現在呢？蓋牌再蓋牌，就是怕人民知道。一句話没有會議記錄，只想推給萬華，就没責任，桃園市長鄭文燦、民進黨立委范雲二人連帶中央流行疫情指揮官陳時中就可以卸責了嗎？

費鴻泰進一步表示，國民黨參考美國FDA審查EUA作法，要求衛福部將全世界唯一只取得二期臨床期中報告業者申請EUA的審查過程透過直播公開，讓全民檢視，如果是世界超前全球領先的技術，為何不能比照美國FDA？面對人命美國FDA何其謹慎，而蔡英文們卻只看著股價起伏跌宕開說明會、法說會？

費鴻泰說，國際上已經可以買到WHO認證且經三期臨床試驗證明有效的疫苗，為了保障國人生命及健康，要求國產疫苗須經三期人體實驗後才能讓國人施打，保護國人生命安全天公地道，難道這也是無理的提案？民進黨團不顧全民反對，全黨一致否決，難道民進黨的支持者願意讓家人打效力不明，有安全風險的疫苗？費鴻泰呼籲柯建銘、蔡英文總統「放過台灣人吧」。