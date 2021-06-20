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蔡英文悼念拜登愛犬挨批 孫大千：人民從不在她心中

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
美國總統拜登愛犬「冠軍」（Champ）過世，蔡英文總統下午在拜登的推文中留言哀悼。記者杜建重／攝影
美國總統拜登愛犬「冠軍」（Champ）過世，蔡英文總統下午在拜登的推文中留言哀悼。記者杜建重／攝影

美國總統拜登愛犬「冠軍」（Champ）過世，蔡英文總統下午在拜登的推文中留言哀悼，此舉遭網有在PTT痛批「台灣人不如美國狗」、「500條人命不如一隻狗」。前立委孫大千諷刺，蔡英文為什麼總是心不在焉，畫錯重點？可能是因為人民從來沒有在蔡英文的心中。

孫大千列舉菜英文「話錯重點」的前例，包含F-5E事故發生導致台灣折損2名優秀的飛行員時，蔡英文只在意桃園市長鄭文燦的體重；太魯閣號事故犧牲了49條寶貴生命時，蔡英文只關心自己臉書的觸及率下降；台灣本土疫情爆發死亡人數破百時，蔡英文仍無動於衷，但當高端股價跌停板時，蔡英文就出來面對民眾信心喊話。

孫大千批評，因為民進黨防疫不力，造成疫情遍地烽火，犧牲的民眾已經爆增到542人，由於施打AZ疫苗而猝死的長輩更高達62人，在這個時刻，蔡英文卻發文悼念了拜登總統的愛犬。

美國總統拜登愛犬「冠軍」（Champ）過世，蔡英文總統下午在拜登的推文中留言哀悼。圖翻攝自拜登推特
美國總統拜登愛犬「冠軍」（Champ）過世，蔡英文總統下午在拜登的推文中留言哀悼。圖翻攝自拜登推特

美國總統拜登愛犬過世，蔡英文總統下午在拜登的推文中留言哀悼。前立委孫大千諷刺，相較於本土疫情超過500人死亡，蔡英文為什麼總是心不在焉，畫錯重點？可能是因為人民從來沒有在蔡英文的心中。圖／取自孫大千臉書
美國總統拜登愛犬過世，蔡英文總統下午在拜登的推文中留言哀悼。前立委孫大千諷刺，相較於本土疫情超過500人死亡，蔡英文為什麼總是心不在焉，畫錯重點？可能是因為人民從來沒有在蔡英文的心中。圖／取自孫大千臉書

蔡英文 孫大千 拜登

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