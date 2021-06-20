北農老同事染疫 韓國瑜發文送暖
台北農產運銷公司傳出群聚感染確診，北農坦言目前已有18名員工確診。前高雄市長韓國瑜稍早在臉書發文，以「願老同事一切安好」為題，他說，老東家台北農產傳出有18位員工確診、且人數可能還會持續增加，這消息令人實在感到憂心和不捨。
北農爆發染疫風暴，韓國瑜說，過去他在北農服務的時候，每天看著第一線的理貨員和拍賣員凌晨就到市場準備上工，當大部分的人剛準備就寢，或已經在溫暖被窩裡進入夢鄉時，北農員工夥伴們才正奔著夜色，為了家庭生計的責任、同時也肩負著一分來自農民朋友的期待，在沉沉深夜裡展開一天的辛苦與勞動。
不僅要早起，韓國瑜說，市場環境冬冷夏熱，不僅考驗著體力，同仁們還要頂著祁寒溽暑在大量的蔬菜品項中快速掌握價格、到貨量與行情，心中腦裡還要把握好農民對價格的期待以及市場需求的公正性，肩負著巨大的壓力和責任。
遇到颱風的日子，一般人也許可以期待放放颱風假，但對北農同仁來說，不管風再大、雨再猛，他們都必須盡速趕到市場，因為不僅農友們看天吃飯，普羅大眾對蔬菜的需求更是容易受到風雨天候的影響。
韓國瑜指出，要與時間賽跑的還有包裝中心的同仁們，他們每天凌晨3點多就上工，日復一日地在密閉空間裡包裝蔬果，並趕在早上7點鐘前將包好的蔬果運往超市，之後又得趕緊著手準備隔天的包裝工作，幾乎沒有喘息空間。這些同仁們每天日夜顛倒，在並不舒適的空間裡勤勉勞作，所有辛苦其實都是為了生計、為一家衣食溫飽，「我時常回想起那些老同事們努力工作的身影，他們讓我尊敬、令我動容」。
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