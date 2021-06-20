又抓到親綠寫手反串？ 徐巧芯曝紀錄：恐有千千萬隻蟑螂躲後面

繼親綠網紅兼寫手林瑋豐自導自演大陸對台進行「認知作戰」後，台北市議員徐巧芯今天再度在臉書，抓到疑似反串的綠營網軍，徐巧芯說，「只有林瑋豐在認知作戰嗎？我來表演『抓蟑螂』給你看。」

徐巧芯今天拿出民進黨中央認定的「中共認知作戰文章」，搜尋文章作者opemhood(大漢堡)的過往推文、發文紀錄，徐竟然發現，有趣的是，這篇作者今年確實不斷發『挺共文』，看起來確實像粉紅帳號，但往回查紀錄，就會發現......今年的挺共文，恐是反串。

徐巧芯說，她回查這個opemhood(大漢堡)的過往推文，包括2016年1月5日，教網友怎麼把馬英九推薦更牢固地貼在吳育昇海報上；2016年1月16日推文「恭喜蘇巧慧當選！鄭寶清當選萬歲！爽！」2016年1月16日也推文，國民黨黨工助紂為虐，失業活該啦！

徐巧芯說，先前林瑋豐在網路上自導自演，被抓包的事引起軒然大波，但她想問的是，這樣做的只有一個林瑋豐嗎？還是有千千萬隻蟑螂在躲在後面呢？

徐說，2021年5月13日民進黨的記者會當中，提到一些在PTT上「要求趕快跟大陸購買科興疫苗」的貼文，指這些文章就是中共的認知作戰。但徐說，她就拿民進黨中央提供的文章，搜尋這篇作者opemhood(大漢堡)的過往推文、發文紀錄，根本就跟林瑋豐一樣，是在假扮中共網軍，民進黨還被「騙」。