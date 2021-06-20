彰化又一里長發燒確診 打破4天零確診

彰化縣連續4天「嘉玲」零確診，今天卻傳出又破蛋，南彰化一名里長確診，里長是昨天發高燒，前往就醫採檢，結果為陽性，里長妻子篩檢也陽性。彰化至今已有4名里長、一名鄉代染疫，其中南彰一名里長還因此死亡。

彰化縣政府將於下午3點線上直播說明疫情，據了解，這名南彰化里長約70歲，昨天因發燒採檢為陽性，20多名親友昨晚也緊急進行採檢，除了妻子為陽性，其他親友PCR核酸檢測均為陰性，里長夫妻已收治醫院隔離病房，親友也匡列將隔離14天。

據了解，這名里長近日都忙著調查里內長者施打疫苗意願及造冊工作，確診傳染源還在疫調。

彰化縣今年累計確診者已252例，4名染疫里長多在南彰化，其中一名里長確診後於本月9日採檢陰性解除隔離返家後，進行健康自主管理，13日和家人通電話時原本都還能說笑，電話講到一半時突倒地失去意識，經送醫後不治身亡。

彰化縣共589名村里長中，除南彰少數村里長曾施打疫苗，多數還未被列於施打疫苗優先順序，但村里長也是站在第一線協助防疫工作，已有4名里長染疫，讓地方相當震驚。