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目前抵台疫苗莫德納較AZ多怎打？ 陳時中：將朝兩方向擴大

陳時中：美國政府捐贈250萬劑莫德納新冠疫苗 傍晚抵台

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謝美國贈疫苗 黃敏惠：非常感動！我們會永遠記得

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠（右三）對美國援助疫苗表達感動，但她強調，國人需要疫苗的聲音非常大。記者林伯驊／攝影
嘉義市長黃敏惠（右三）對美國援助疫苗表達感動，但她強調，國人需要疫苗的聲音非常大。記者林伯驊／攝影

美國捐助250萬劑莫德納疫苗預計今天下午運抵台灣，民進黨籍地方首長包括黃偉哲、陳其邁、翁章梁、潘孟安等人都於臉書貼文表達「真朋友真進展」等感謝話語，反觀藍營反應小；今上午嘉市長黃敏惠受訪指出「非常感動」，但她強調，「這也就是說，我們需要疫苗的聲音非常大！」

黃敏惠今上午前往港坪體育館關心75歲以上長輩開始接種的情況，她表示，「目前為止可以看到疫苗明顯不足，非常感謝許多國家能伸出援手，在台灣最需要的時刻，這我們會永遠記得。」

黃敏惠說，「昨天聽到美國能夠再把250萬疫苗送到我們這裡，真的非常感動，這也就是說，我們需要疫苗的聲音非常大，一直覺地希望能趕快接種，把這一道防線，這最重要防線築起來，才能恢復正常生活。」

嘉義市長黃敏惠（右一）今上午關心大型接種站施打75歲以上長輩接種情形，但為避免群聚疑慮，改站在二樓看台。記者林伯驊／攝影
嘉義市長黃敏惠（右一）今上午關心大型接種站施打75歲以上長輩接種情形，但為避免群聚疑慮，改站在二樓看台。記者林伯驊／攝影

莫德納疫苗 黃敏惠 民進黨

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