謝美國贈疫苗 黃敏惠：非常感動！我們會永遠記得

美國捐助250萬劑莫德納疫苗預計今天下午運抵台灣，民進黨籍地方首長包括黃偉哲、陳其邁、翁章梁、潘孟安等人都於臉書貼文表達「真朋友真進展」等感謝話語，反觀藍營反應小；今上午嘉市長黃敏惠受訪指出「非常感動」，但她強調，「這也就是說，我們需要疫苗的聲音非常大！」

黃敏惠今上午前往港坪體育館關心75歲以上長輩開始接種的情況，她表示，「目前為止可以看到疫苗明顯不足，非常感謝許多國家能伸出援手，在台灣最需要的時刻，這我們會永遠記得。」