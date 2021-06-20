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美捐贈疫苗再抵台 江啟臣：國際聽見了 台灣人用命再賭

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
國民黨「防疫我+1」列車今天到苗栗縣，國民黨主席江啟臣由縣長徐耀昌、苗栗縣黨部主委、縣議會議長鍾東錦等人陪同到醫院，捐贈防疫物資。記者范榮達／攝影
國民黨「防疫我+1」列車今天到苗栗縣，國民黨主席江啟臣由縣長徐耀昌、苗栗縣黨部主委、縣議會議長鍾東錦等人陪同到醫院，捐贈防疫物資。記者范榮達／攝影

美國捐贈萬250萬劑莫德納疫苗，今晚將送達台灣，國民黨主席江啟臣抨擊政府疫苗政策及決策錯誤，到現在人家送的高於自己買的，台灣民怨及民意需要疫苗的聲音，讓國際社會聽見了，他並質疑政府二代疫苗部署在哪裡？不要人家捐了，就開始大內宣，人民可是用生命在賭。

國民黨「防疫我+1」列車今天到苗栗縣，江啟臣由縣長徐耀昌、苗栗縣黨部主委、縣議會議長鍾東錦等人陪同到苑裡李綜合、苗栗市大千綜合醫院，及頭份市為恭紀念醫院，捐贈防疫物資，江啟臣說，國民黨募集口罩、面罩、防護衣及快篩劑等，挺防疫第一線醫護人員。

江啟臣並解讀美國捐贈的250萬劑疫苗，代表政府一年多來疫苗政策及決策的錯誤，他指出，台灣因此白白犧牲了500多條性命，也證明了台灣人民強力發聲，需要疫苗的聲音，國際社會聽到了，給台灣及時的救援，美方也清楚表達捐贈是救命的。

他說，救命疫苗來了，政府要妥善規畫施打，尤其要事先與第一線地方政府協調溝通，不要再有訊息「有人先得到，有人慢得到」前後不一，或施打混亂的狀況。

江啟臣表示，以台灣的水準，怎麼會變成疫苗都在等其他國家送，或靠民間來購買，那政府存在目的及功能是什麼？尤其這麼大的疫情，疫苗的採購絕對是中央政府的責任，呼籲政府負起責任，爭取更多安全有效國際認證疫苗，也讓國產疫苗能夠有時間，好好通過3期人體試驗再來施打，不要讓人民當白老鼠。

他指出，二代疫苗的超前部署，政府要趕快拿出辦法，立法院都已經編列疫苗經費好幾百億元，到現在別人送的高於自己買的，這些錢拿去那裡？二代疫苗部署在那裡？第一代疫苗落後了，二代疫苗人家都在研發了，為什麼現在不做超前部署，不管是採購或爭取代工的機會，政府還坐在那邊等嗎？人民只能拿生命在賭，這是人民憤怒的地方，國際社會都聽見了，不是人家捐了，就要開始大內宣，這不是功勞，而是該負的責任。

莫德納疫苗 江啟臣 國民黨

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