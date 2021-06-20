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感謝美贈莫德納 國民黨：孕婦先打 讓民眾有疫苗選擇權

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨文傳會主委王育敏。圖／國民黨提供
國民黨文傳會主委王育敏。圖／國民黨提供

美國捐贈台灣250萬劑莫德納疫苗預計今日抵台，國民黨說，感謝美國在台灣疫苗短缺之際伸出友誼之手，紓緩了台灣的燃眉之急，也見證了台美長期以來建立互信合作的情誼。國民黨並呼籲，根據醫學專家的建議，政府應立刻讓全台孕婦優先施打，及時保護母胎安全，就是守護台灣的未來；此外，近來頻傳高齡者施打疫苗後猝逝，雖死因待釐清，但建議應讓民眾在疫苗施打上能有選擇權。

國民黨表示，美、日兩國在台灣疫情危急時刻相繼遞出援手，驗證了台灣一直以來親美、友日的外交政策，以及台灣人民爭取國際認同的努力獲得顯著的成果。

但國民黨表示，國際捐贈援助的疫苗並非無所限量，若加上已經抵台的235.66萬劑疫苗，台灣目前僅有485.66萬劑疫苗，距離全台疫苗施打達到六成有效覆蓋率的2820萬安全劑量，仍有很大的差距，蔡政府不應以一時的捐贈疫苗抵台而自滿，接下來的疫苗採購政策，才是讓台灣能安然渡過疫情危機的重要關鍵。

國民黨強調，有民調顯示，多數台灣人民擔心沒有足夠的疫苗可以施打；不論各產業或工商、勞工團體皆大聲疾呼台灣需要儘快取得國際認證的疫苗，以讓台灣經濟能儘早回歸正常運作；在野黨也強力督促政府應明確公開疫苗採購內容、到貨時程、加速國產疫苗進行三期臨床試驗、積極部署二代疫苗的採購或代工等。希望蔡政府能傾聽台灣人民的心聲，以有更積極、主動的疫苗政策規劃，讓人民能更安心、放心。

對於即將抵台的250萬劑莫德納疫苗，國民黨呼籲蔡政府應讓全台孕婦優先施打。日前24萬劑莫德納疫苗抵台時，台中及金門等縣市政府皆提出孕婦優先施打的建議，但衛福部長陳時中說「只要量一夠，就會開放給孕婦打」，如今250萬劑莫德納疫苗即將抵台，希望衛福部不要再以劑量不足為藉口，應該讓孕婦優先接種，守護母嬰的健康，就是守護台灣的未來。

莫德納疫苗 國民黨 孕婦

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