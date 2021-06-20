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美國贈台250萬劑疫苗 綠營批：藍營百般無奈口頭感謝
美國加贈我國250萬疫苗，民進黨立委羅致政今天說，看到包括國民黨主席江啟臣、立委蔣萬安等人，昨晚也紛紛去AIT的臉書留言感謝，但如果這些人只是百般無奈的口頭感謝，卻看不懂美國這批250萬劑疫苗的重要意涵，那就枉費藍營內部有那麼多留學美國、英文流利的所謂領導菁英了。
民進黨立委蔡易餘指出，蔡總統全力爭取疫苗，把保密工作做得很扎實，上了飛機後，新聞才會披露，這個保密工作避免不必要的政治干擾 ；包括昨天鴻海創辦人郭台銘在爭取BNT疫苗過程受挫，蔡總統也願意第一時間提出協助，也邀請台積電董事長開會，一同突破疫苗困境，真正在打壓疫苗就是中國那一隻看不見的手，在總統與會完畢後，國台辦又跳出來講話，宛如上海復星發言人，國民黨從不譴責上海復星為何會有台灣代理權 ，還在爭取政治紅利。
民進黨立委許智傑說，看到國民黨中央有向美國表達謝意，這是好事，我們不分藍綠白都應該感謝美國在台灣最需要的時候伸出援手，雪中送炭，國民黨縣市長應該也要出來肯定政府的努力跟美方的援助，不分中央地方、政府民間，大家再努力爭取更多疫苗到台灣，才是全國人民的福氣。
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