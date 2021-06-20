快訊

防打疫苗猝死有撇步 長輩3大疑問一次解答

高嘉瑜喬疫苗基層炸鍋 康裕成：中評會無法主動處理違紀

聽新聞
test
0:00 / 0:00

立法院休會 柯建銘：也見國民黨的末路

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民進黨立法院黨團總召柯建銘。圖／柯建銘辦公室提供
民進黨立法院黨團總召柯建銘。圖／柯建銘辦公室提供

立法院臨時會通過紓困特別預算，民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，與民進黨立法院黨團同仁共約慎守、克制、吞忍，不隨國民黨口水起舞，共同度過這一個月的緊張、憂心時刻，是共同心路歷程，實刻骨銘心。「立法院休會了，也見國民黨的末路，抹黑、作秀也該歇息了吧！」

面對國民黨團在立法院的提案，柯建銘直斥「荒謬之最」，他表示，國民黨提案限8月31日前進口3000萬劑疫苗，並說民進黨反對就是擋疫苗，疫苗採購何其困難，亂提案就可抹黑嗎？宛如兒戲，江啟臣主席又加碼發臉書罵民進黨擋疫苗，我們卻喜見駐美代表蕭美琴在美國機場送行250萬劑莫德納疫苗畫面，有地自容嗎？

柯建銘表示，提案普發紓困現金1萬元，更是離譜，此次紓困4.0預算共2600億，衛福部用於防疫、疫苗792億，其餘用在各部會紓困，以解百業之困、百姓之苦，總共照顧人數達1018萬人，普發1萬需2300億，不只無法紓困百業百工，連買疫苗的錢也沒有了，「這不是擋疫苗什麼才是擋疫苗？」

柯建銘表示，至於國產疫苗EUA、三期臨床，本就該依照科學證據，尊重專業，一步一步走下去。會議紀錄也會揭露，何來黑箱？另外提案要求行政院三日內提供「誰不喜歡」、「誰擋我們代工」、「誰擋疫苗」的真實姓名，三歲小孩都知道的事，當作高招提案，難怪有人會說你們寧為中共馬前卒，「這就是美國緊急加碼250萬劑之道理。」

「再怎麼鷹派，也不該如此鷹法，鷹不對時會鷹死自己。」柯建銘指出，欲謀大位的大人，爾今安在乎？如自甘當永遠在野黨也不該如此也，國家是大家的，人性的基本善良面也該展現吧。趁立法院休會，讓國家喘息，共同找回台灣人的團結，重拾台灣精神、台灣價值。

莫德納疫苗 立法院 柯建銘

延伸閱讀

柯建銘：呼籲在野黨停止對國產疫苗的不實指控與抹黑

台美將召開TIFA會議 柯建銘籲在野黨：不要政治操作

柯建銘：美中對抗下 國民黨卻配合中國擾亂台灣社會

傳工商大老闆擠入優先施打名單 藍委：其他人都賤民？

相關新聞

高嘉瑜幫喬疫苗？禾馨「還原經過」嘆：她也是很衰

好心肝診所爆私打疫苗事件，政風處調查結果出爐，小禾馨診所在5月31日就有疫苗共獲得85瓶惹議。台北市長柯文哲今表示，調查...

美贈250萬劑疫苗 王定宇：化解中國打壓台灣壓力

美國在台協會（AIT）昨天表示，今天將有250萬劑莫德納疫苗抵台，美國國務院發言人普萊斯也在推特分享蕭美琴和美方代表送機...

美送台250萬劑疫苗 潘孟安戴上台美友好微笑曲線口罩

美國政府宣布，原捐贈給台灣75萬劑莫德納疫苗，加碼到250萬劑，預計今天下午抵台。屏東縣長潘孟安今到各鄉鎮疫苗施打站時，...

立法院休會 柯建銘：也見國民黨的末路

立法院臨時會通過紓困特別預算，民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，與民進黨立法院黨團同仁共約慎守、克制、吞忍，不隨國民黨口水...

確診學生單日增12人 各級學校累計600人

教育部今天公布最新統計，各級學校合計600名學生確診新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），比昨天同時間統計...

簡訊實聯制遭濫用？ 藍委籲指揮中心給交代

台中地方法院法官張淵森撰文稱日前在審核刑事警局搜索票聲請書時，發現警方利用嫌犯以簡訊實聯制鎖定嫌犯行蹤，指揮中心應立即檢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。