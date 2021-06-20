立法院休會 柯建銘：也見國民黨的末路

立法院臨時會通過紓困特別預算，民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，與民進黨立法院黨團同仁共約慎守、克制、吞忍，不隨國民黨口水起舞，共同度過這一個月的緊張、憂心時刻，是共同心路歷程，實刻骨銘心。「立法院休會了，也見國民黨的末路，抹黑、作秀也該歇息了吧！」

面對國民黨團在立法院的提案，柯建銘直斥「荒謬之最」，他表示，國民黨提案限8月31日前進口3000萬劑疫苗，並說民進黨反對就是擋疫苗，疫苗採購何其困難，亂提案就可抹黑嗎？宛如兒戲，江啟臣主席又加碼發臉書罵民進黨擋疫苗，我們卻喜見駐美代表蕭美琴在美國機場送行250萬劑莫德納疫苗畫面，有地自容嗎？

柯建銘表示，提案普發紓困現金1萬元，更是離譜，此次紓困4.0預算共2600億，衛福部用於防疫、疫苗792億，其餘用在各部會紓困，以解百業之困、百姓之苦，總共照顧人數達1018萬人，普發1萬需2300億，不只無法紓困百業百工，連買疫苗的錢也沒有了，「這不是擋疫苗什麼才是擋疫苗？」

柯建銘表示，至於國產疫苗EUA、三期臨床，本就該依照科學證據，尊重專業，一步一步走下去。會議紀錄也會揭露，何來黑箱？另外提案要求行政院三日內提供「誰不喜歡」、「誰擋我們代工」、「誰擋疫苗」的真實姓名，三歲小孩都知道的事，當作高招提案，難怪有人會說你們寧為中共馬前卒，「這就是美國緊急加碼250萬劑之道理。」

「再怎麼鷹派，也不該如此鷹法，鷹不對時會鷹死自己。」柯建銘指出，欲謀大位的大人，爾今安在乎？如自甘當永遠在野黨也不該如此也，國家是大家的，人性的基本善良面也該展現吧。趁立法院休會，讓國家喘息，共同找回台灣人的團結，重拾台灣精神、台灣價值。