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簡訊實聯制遭濫用？ 藍委籲指揮中心給交代

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
鄭麗文今天表示，就算目的是為了偵查犯罪，也不能合理化民眾資料受到「目的外」不當利用的事實。圖／取自鄭麗文臉書
鄭麗文今天表示，就算目的是為了偵查犯罪，也不能合理化民眾資料受到「目的外」不當利用的事實。圖／取自鄭麗文臉書

台中地方法院法官張淵森撰文稱日前在審核刑事警局搜索票聲請書時，發現警方利用嫌犯以簡訊實聯制鎖定嫌犯行蹤，指揮中心應立即檢討並確保不得將該資訊作目的外使用。國民黨團書記長鄭麗文今天表示，就算目的是為了偵查犯罪，也不能合理化民眾資料受到「目的外」不當利用的事實。

鄭麗文在臉書指出，前陣子網路流傳「簡訊實聯制侵害個人隱私，政府藉機監控人民行蹤」，指揮中心澄清這是假訊息，散播者要罰3年以下有期徒刑或併科300萬元以下罰金。但很遺憾，這則假訊息已成真。

鄭麗文質疑，當初指揮中心不是一再保證「只會作為疫調使用」，資料在電信公司，28天之後就會自動刪除？但警方卻利用民眾所發送的簡訊來掌控嫌犯的行蹤，完全違背民眾信任指揮中心所說的「限於疫調使用」的承諾。

鄭麗文說，這次紓困4.0的預算案中，她有提一項主決議，要求政府要對實聯制建立監督機制，就是要讓民眾清楚知道，他們的資料是如何被使用、以及使用情況是否合理。因防疫需要，政府不斷擴大個資使用的豁免權，但對豁免範圍和目的，從來沒有清楚解釋與說明，使大眾無法監督、也無法檢視政府對民眾的個資使用是否恰當 。

鄭麗文說，5月就曾發生政府發送萬華地區60萬類細胞簡訊，並把這60萬民眾個資提供給中華電信所屬實驗室，分析這些民眾的數位足跡，甚至分析其所瀏覽的網頁資料，藉由分析定義出所謂的「高風險者」並在健保卡註記，而此項行為的法源，仍是摸不著邊際的帝王條款「特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第7條的「緊急授權」。

鄭麗文質疑，然而，當民意代表要求公開第2類「高官」疫苗施打名單，卻說因個資法規定不得公開？這些都讓大眾質疑，台灣貴為民主國家，但其行政作為卻和極權國家無異，「有沒有法源是政府說的算，這是人治不是法治。」

鄭麗文表示，民眾為了配合防疫將日常足跡交給政府，政府當然有責任、更有義務要好好保護人民的隱私，她要求指揮中心應嚴正看待此事，並給民眾一個合理的交代。

鄭麗文 實聯制

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