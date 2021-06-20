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高嘉瑜喬疫苗基層炸鍋 康裕成：中評會無法主動處理違紀

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
民進黨立委高嘉瑜爆出喬疫苗事件，高雄市議員、民進黨中評會主委康裕成（中）直言，「綠營基層群組炸鍋了」。本報資料照片
民進黨立委高嘉瑜爆出喬疫苗事件，高雄市議員、民進黨中評會主委康裕成（中）直言，「綠營基層群組炸鍋了」。本報資料照片

民進黨立委高嘉瑜爆出喬疫苗風波，台北市長柯文哲指出，禾馨診所85瓶疫苗就是高嘉瑜聯繫衛生局長黃世傑要的，引發議論，也讓這把火從柯市府燒向民進黨。

高雄市議員、民進黨中評會主委康裕成直言，「綠營基層群組炸鍋了」，要求黨拿出作為，有黨員氣得說「應該考慮對高嘉瑜開除黨籍」。康說，喬事、特權讓社會觀感不佳，但氣憤歸氣氛，開除黨籍等處分要由黨團或黨部送案給中評會討論，有一定程序，中評會不能主動處理違紀問題。

高嘉瑜和康裕成都是台大法律系校友，康裕成說，她對這位學妹不熟，喬疫苗事件實情如何她目前掌握有限，初步聽起來，高嘉瑜協助小禾馨診所爭取疫苗應該是用在符合接種資格的醫護人員。

綠營人士也透露，黨內對高評價兩極，有人覺得她老是跟黨步調不一致，擅於凸顯自己，在媒體上搏聲量、搏版面，言行有點像是「自走砲」。

高嘉瑜之前在台北市議會時期被歸類為友柯議員，後來更上一層樓攻上立委，頗受年輕族群喜愛，常與網紅同框，探視館長時唱歌、寢室衣物堆積如山等話題，都為她賺進不少聲量，算是綜藝級政治咖。

高、柯過往互動不錯，為何柯這一回會抖出高嘉瑜喬疫苗內幕？康裕成認為，柯文哲擅長甩鍋自保，遇到危機事件，就想找個浮木、救生圈幫自己脫困，哪顧得了與高是敵是友。

高嘉瑜人氣高，又是綠營青壯世代政治明星，喬疫苗事件對高、對黨都有不小殺傷力，效應還在擴大。康裕成說，疫苗不足、中央防疫表現等，近來引來基層不小怨氣，若沒有小心拆彈勢必影響明年2022地方選情，再加上高嘉瑜喬疫苗事件，對黨或多或少有殺傷力，黨要審慎因應。

高嘉瑜 疫苗 民進黨

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