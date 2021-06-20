綠封殺公開3+11紀錄等8提案 孫大千批噁心8問蔡英文

國民黨立法院黨團在立法院提案添購疫苗、公開3+11紀錄等8項提案遭民進黨團被封殺。前立委孫大千在臉書表示，「即時、公開、和透明」是凝聚全民防疫意志唯一的方法。但民進黨在立法院卻以席次多數的優勢封殺了這8項提案，剝奪了人民「知道的權利」，民進黨主席蔡英文主席必須回答8個問題。

一，為什麼民進黨要反對「公開第二類優先施打名單」？難道是這份名單見不得人嗎？

二，為什麼民進黨要反對「調查黨內幹部范綱皓在網路上造謠」？難道這不是個人行為，而是黨中央授意的集體犯罪嗎？

三，為什麼民進黨要反對「國產疫苗應該按照國際慣例完成第三期期中報告後，再給予緊急授權」？難道民進黨對於國產疫苗能否提出第三期期中報告沒有信心嗎？

四，為什麼民進黨要反對「國產疫苗做第三期試驗」？難道民進黨一點都不在意國產疫苗是否真的具有保護力嗎？

五，為什麼民進黨要反對「檢討國產疫苗的採購價格」？難道台灣人民就注定要當冤大頭嗎？

六，為什麼民進黨要反對「國產疫苗的緊急授權審查比照國際全程直播公開」？難道在審查的過程中會發生包庇放水的情況嗎？

七，為什麼民進黨要反對「公開3+11的會議記錄」？難道是擔心指揮官陳時中和民進黨立委范雲的責任會無所遁形嗎？

八，為什麼民進黨要反對「擴大國外疫苗的採購到4000萬劑」？難道民進黨是吃了秤砣鐵了心，要硬逼台灣人民去打國產疫苗嗎？

孫大千說，千方百計地在阻擋真相曝光，民進黨究竟在怕什麼？反對，其實就是一種表態，民進黨黨團多數封殺的動作，某種程度已經清楚的回答了這八個問題，更足以讓台灣人民看清楚綠營政客噁心醜陋的真面目。