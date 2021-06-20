628若解除三級警戒 國民黨常委：主席選舉應828後再辦

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

本土新冠疫情趨於穩定，6月28日後三級警戒是否降級也連帶影響國民黨目前暫緩中的主席改選是否將重新啟動。不過中常委普遍主張，主席選舉既然已延，要重啟應在全國降為二級警戒後再說，且應延至8月28日公投投票日後再辦。

中常委李德維表示，若三級警戒確定降級，即便不是全國一致，主席選舉期程也可重啟討論，但考量反萊豬等4大公投將在8月28日投票，重啟主席選舉期程，應在公投投票日後3至4個月再完成，否則若趕著上路，否則黨恐無力籌備選務。

李德維推算，公投8月28日投票後，黨主席與黨代表選舉可在9月中重新公告，9月底領表、登記，經兩個月作業期，約11月中下旬投票，12月底在召開全代會正式換屆與就職，公投結束至領表登記的一個月緩衝期，對挑戰者也較公平。

不過李德維表示，5月26日中常會決定主席延選是因為疫情全國三級警戒，要重啟主席選舉作業，雖有部分縣市解除前就可展開討論，但實際作業應在全國各縣市都確定解除三級警戒後再展開。

中常委謝坤宏則認為，要重啟主席選舉作業期程討論，必須要全國疫情都解除三級警戒後再展開，否則若雙北仍維持三級警戒，即便其他縣市疫情警戒降級，中常會仍要以視訊召開；而若連中常會都不能實體召開，主席選舉要如何投票。

假若6月28日全國疫情解除三級警戒，謝坤宏建議，主席選舉投票期程仍不用太趕，畢竟世界疫情走勢仍有波動，天災無法完全控制，延都延了，改選不用急於一時，確保防疫成果與安全，仍是最應優先考量的事情。

投票 三級警戒

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