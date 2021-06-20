罷韓案通過逾一年　韓國瑜仍為國民黨縣市長指定中常委

高雄市前市長韓國瑜遭罷免已滿周年，但因其市長身分而來的國民黨縣市長指定中常委身分至今仍在，遭質疑黨制度形同虛設。但中常委李德維說，黨主席江啟臣當初未將韓除名是尊重，韓遭罷免後也守分際未出席常會，行為都恰如其分。

國民黨為讓中常會接地氣、提升民意基礎，2019年全代會通過修改黨章，新增5席縣市長指定中常委制度，黨主席具提名權。但制度上路後，當時的主席吳敦義並未行使縣市長指定中常委提名權，讓制度一度徒有虛名。

去年3月現任主席江啟臣就任後，黨至地方法院申請變更政黨負責人登記時，因未任命副主席與中常委人數未達黨章規定數遭退件，4月底任命包含韓國瑜在內5位縣市長出任指定中常委，但當時任命韓時已有注意罷韓問題。

去年6月6日韓國瑜高雄市長職務遭罷免，黨內一度討論縣市長指定中常委身分是否當然失效，但當時黨中央顧及人情義理，決定對韓指定中常委身分緩處理，卻一路至今未動，國民黨官網上也仍有韓代表「高雄市」出任指定中常委資訊。

有中常委表示，可以理解去年6月黨中央不處理韓國瑜指定中常委去職問題，但如今罷免案都已經滿一年，韓任中常委身分，卻仍「掛在帳上」，與縣市長身分連結的制度形同虛設，反凸顯目前黨中央的執行力問題。

李德維則認為，黨章並未規定縣市長指定中常委不具縣市長身分時就要去職，韓國瑜在遭罷免後也未再出席中常會，如今常委正規任期已將屆滿，這時候要找其他縣市長頂也尷尬，一動不如一靜，維持現狀至換屆就好。