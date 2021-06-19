「總統電話」再撥出　藍委：應把事情做好而非當社工師

蔡英文總統近日頻繁致電民間人士，先是致電藝人賈永婕、媒體人黃光芹打氣，今再於臉書貼出與「貢寮阿嬤」視訊影片，「總統電話」頻繁撥出。不過藍委認為，蔡把事情做好比較重要，不用做的好像社工師、電話促銷小姐一樣。

國民黨團副書記長陳玉珍表示，總統權力非常大，在防疫的工作上，可以責成對的行政官員，在對的時間提早布署，買到好的救命神器，而不是做「事後打電話」這種好像社工師的工作。

國民黨立委賴士葆則說，蔡總統知道自己民調已被防疫不力打趴，不能還高坐神壇上，一定要走入凡間，所以放低所有姿態，結果卻淪為好像電話促銷小姐一樣角色，跟人家噓寒問暖拉拉關係。

賴士葆說，樂見總統願意放下身段跟民間人士接觸，但不樂見把這些動作當政治障眼法，只是要挽救日漸雪崩的民調。

賴士葆表示，若蔡總統真的認真做事，有沒有做這些（指「總統電話」）根本不重要，把基本工作做好也比這些都重要，比如救命神器為什麼買這麼久買不到，賈永婕3天就買到；諾富特公文跑這麼久，為什麼沒辦法打電話處理就好等。

國民黨青年部前主任蕭敬嚴表示，蔡總統與「貢寮阿嬤」視訊，關心年長者施打疫苗後續健康狀況讓人感到溫馨，但也希望蔡總統拿出具體、實際、有用、且迅速的方法，解決疫苗問題，才能徹底阻絕疫情蔓延。