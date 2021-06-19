擴大採購國際疫苗遭綠否決 傅崐萁批粗暴拒絕人民希望

立法院院會昨三讀通過紓困追加預算案審查，其中在野黨提案「擴大採購國際認證疫苗至4000萬劑」，在民進黨立委人數優勢下遭到否決。提案人之一的無黨籍委員傅崐萁今天批評，在全民陷於恐懼中，民進黨卻用最粗暴殘忍的方式，否決人民希望。

這項提案由傅崐萁等人提出，要求衛福部在一個月內，儘速採購完成世界衛生組織認證並列入緊急使用清單的新冠疫苗，並擴大採購至4000萬劑以上，確保疫苗涵蓋率達90%以上，除了維護國人健康及安全，更讓未來國人能通行全球無虞。

昨天立院三讀通過紓困追加預算案，同時審查相關提案，此案在民進黨團要求記名表決下，遭到否決。

傅崐萁今天表示，新冠肺炎疫衝擊至今，全民陷於恐懼、恐慌中，1萬多人確診，蓋牌的黑數還不知道多少，還有500多位鄉親罹難。民進黨政府去年要了4200億元紓困預算，現在又要了4200億元，總共8400億元紓困預算，他的提案只是希望政府拿了這麼多錢，要負起基本人道責任，給人民許一個安全的未來，趕快買進4000萬劑WHO認證的疫苗。