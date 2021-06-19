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擴大採購國際疫苗遭綠否決 傅崐萁批粗暴拒絕人民希望

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
無黨籍立委傅崐萁對於自己在立院提案擴大採購國際認證疫苗遭否決，批評民進黨粗暴拒絕人民的希望。 報系資料照片
無黨籍立委傅崐萁對於自己在立院提案擴大採購國際認證疫苗遭否決，批評民進黨粗暴拒絕人民的希望。 報系資料照片

立法院院會昨三讀通過紓困追加預算案審查，其中在野黨提案「擴大採購國際認證疫苗至4000萬劑」，在民進黨立委人數優勢下遭到否決。提案人之一的無黨籍委員傅崐萁今天批評，在全民陷於恐懼中，民進黨卻用最粗暴殘忍的方式，否決人民希望。

這項提案由傅崐萁等人提出，要求衛福部在一個月內，儘速採購完成世界衛生組織認證並列入緊急使用清單的新冠疫苗，並擴大採購至4000萬劑以上，確保疫苗涵蓋率達90%以上，除了維護國人健康及安全，更讓未來國人能通行全球無虞。

昨天立院三讀通過紓困追加預算案，同時審查相關提案，此案在民進黨團要求記名表決下，遭到否決。

傅崐萁今天表示，新冠肺炎疫衝擊至今，全民陷於恐懼、恐慌中，1萬多人確診，蓋牌的黑數還不知道多少，還有500多位鄉親罹難。民進黨政府去年要了4200億元紓困預算，現在又要了4200億元，總共8400億元紓困預算，他的提案只是希望政府拿了這麼多錢，要負起基本人道責任，給人民許一個安全的未來，趕快買進4000萬劑WHO認證的疫苗。

傅崐萁說，商業模式是價高者得，誰出的錢多，應該就可以立刻買到疫苗，就算1個月後因為某些因素買不成，相信民進黨政府只要有正當理由，講給國人聽，大家都可以諒解、可以接受，沒想到在全民陷於恐懼的此時，對於人民迫切需求，民進黨政府選擇用最粗暴殘忍方式，直接否決人民的希望，這就是民進黨對待台灣人民的真面目。

無黨籍立委傅崐萁等人提案要求衛福部一個月內擴大採購國際認證疫苗至4000萬劑，昨在立法院遭民進黨否決。圖／傅崐萁服務處提供
無黨籍立委傅崐萁等人提案要求衛福部一個月內擴大採購國際認證疫苗至4000萬劑，昨在立法院遭民進黨否決。圖／傅崐萁服務處提供
無黨籍立委傅崐萁等人提案要求衛福部一個月內擴大採購國際認證疫苗至4000萬劑，昨在立法院遭民進黨否決。記者王燕華／翻攝
無黨籍立委傅崐萁等人提案要求衛福部一個月內擴大採購國際認證疫苗至4000萬劑，昨在立法院遭民進黨否決。記者王燕華／翻攝

民進黨 新冠疫苗 傅崐萁

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