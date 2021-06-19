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【即時短評】鄰長打疫苗扯綁樁 民進黨基層的進退兩難

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市長盧秀燕的鄰長疫苗施打政策，引發民進黨議員反應兩極。記者喻文玟／攝影
台中市長盧秀燕的鄰長疫苗施打政策，引發民進黨議員反應兩極。記者喻文玟／攝影

台中市長盧秀燕率全國之先，幫全市1.3萬名鄰長打疫苗。昨夜一度遭中央發文「打槍」要擋，指鄰長未符中央流行疫情揮中心第二類接種對象，但今天急轉彎，衛福部今天說，經確認鄰長有協助防疫事宜，請中市府務必先造冊。

盧秀燕讓鄰長打疫苗，初衷就是「防疫」，因疫苗陸續配發，首波85歲以上有3.6萬人；75歲以上有13萬6589人，需透過區里瞭解長者實際狀況，才能有效造冊，如果只透過每個里1位里長加上2位里幹事，時效上絕對來不及，民政系統必須整個動起來，因此各里鄰長也要上陣協助。

盧秀燕依指揮中心15日公告，把1.3萬名鄰長列入第二類接種對象，民進黨議員反應兩極。議員陳世凱大方支持，並在臉書表示自己有爭取，他受訪時也不諱言，就他在基層看到的實際運作狀況，鄰長符合第一線防疫工作人員定義，負責造冊、奔走，但先前均未施打疫苗；盧秀燕幫鄰長打疫苗能減少防疫破口，才立即要求市府盡速將鄰長納入「疫苗優先接種」的名單。

下午中市疫情記者會結束後，民進黨台中市議員曾朝榮、李天生、周永鴻、張家銨、蔡耀頡、陳淑華、邱素貞發聯合新聞稿，一邊喊「我們支持鄰長打疫苗」，之後通篇質疑市府「涉嫌綁樁、不應以選票考量分配疫苗」。

若按照台中市民進黨議員的邏輯，政府讓維持醫療量能的第一類醫護人員優先施打，是不是也在綁樁？第二類中央及地方政府防疫人員，包含不是在第一線協助防疫的丁怡銘都能優先施打，是否也涉嫌綁樁圖卡大軍？

盧秀燕從防疫考量，確認疫苗劑量夠，才決定讓1.3萬名里長可施打疫苗，她沒有強制，不分藍綠的鄰長，都能自己選擇要不要打疫苗。部分民進黨籍議員一直扯「綁樁嫌疑」，不禁讓人好奇，一支疫苗怎麼綁樁？或許要擅長選舉的民進黨，分析示範一次給台中人看，幫大家解惑。

疫情爆發以來，盧秀燕聲量沒有雙北高，她也不求聲量，按部就班走自己的路，第一個幫企業喊要快篩；第一個禁止餐廳內用；第一個呼籲讓孕婦優先在官員之前接種莫德納疫苗；第一個決定鄰長需要打疫苗…難道這些考量，都是綁樁思考？

台灣自稱防疫模範生，短短1個月就在民眾面前破功，政府疫苗採購不力更是事實，百姓都看在眼裡。綠營基層明顯感受到選票流失的壓力，地方民代進退兩難，不敢對外講疫苗不足問題，眼看逮到機會，就不放過話題攻擊防疫的地方指揮官。

台灣的現況就是疫苗不夠，誰能打、誰不該打、誰偷打…獵巫式斤斤計較，病毒不分藍綠，人人都該打疫苗。

民眾有一雙雪亮的眼，執政的民進黨若能快速採購疫苗，協助願意捐贈疫苗的企業順利採購，就不用怕支持者流失。台中鄰長打疫苗的綁樁說若成立，打一針就能改變投票意願，全台灣民眾也能被民進黨綁樁，不是嗎？

莫德納疫苗 民進黨 盧秀燕

延伸閱讀

中市民進黨團支持鄰長打疫苗 又批評盧秀燕涉選舉綁樁

中市確定「逆時鐘」幫鄰長打疫苗 盧秀燕下午親自說明

影／台中鄰長能不能打疫苗？部分綠營民代有爭取也支持

影／台中1.3萬鄰長打疫苗遭中央打槍 今照打引熱議

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