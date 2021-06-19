證實沒幫小禾馨請託疫苗 林奕華：尊重台北市疫苗政策

特權施打疫苗持續延燒，台北市長柯文哲今表示，民進黨立委高嘉瑜涉為小禾馨診所關說疫苗。診所證實拜託選民服務，卻意外爆料也有向大安區立委請託，只是回應沒辦法幫忙。台北市大安區立委林奕華晚間證實，確實有接到請託電話。

林奕華還原，5月下旬助理接到電話後，雖認為保護基層醫護人員施打疫苗非常重要，但當時台北市衛生局對醫護人員接種疫苗規劃是「經由基層診所造冊送至公會後，至指定醫療院所施打」。

林奕華說，確認台北市政府現行政策後，只能回覆小禾馨診所台北市的做法與SOP，因當時疫苗短缺情形更嚴重，她也選擇尊重台北市衛生局對基層診所醫護人員的一致政策。

林奕華表示，目前關於疫苗最大的問題還是因為疫苗嚴重不足，她迫切希望有足夠的疫苗進到台灣，讓更多人都可以打到疫苗，提高群體免疫力，阻斷病毒傳染，這才是最重要的；疫苗夠了，更多人能順利施打，都不會有這些紛擾。

林奕華說，她的服務團隊對選民服務一向全力以赴，尤其對市民朋友和弱勢族群碰到不公不義的事情，都衝在第一線協助；但民代也要透明接受選民檢驗，所以對每件服務案件也必須精準判斷。