高嘉瑜「關心」喬事不只一樁 外婆借輪椅也鬧到市長室

民進黨立委高嘉瑜爆出喬疫苗風波，台北市長柯文哲今天指出，禾馨診所85瓶疫苗就是高嘉瑜聯繫衛生局長黃世傑要的。不過高嘉瑜以民代身分關心的事件可不止這一樁，2011年就發生過因為自己的外婆逛花博借不到輪椅，辦公室主任還直奔市長室「陳情」；2012年被爆出用特權施壓台北市立教育大學，安排碩士學歷的辦公室馬姓助理教課。

2011年，高嘉瑜的外婆參觀花博時，依規定登記借用輪椅，卻等了超過一小時，依舊借不到，家人因此打給高嘉瑜，高接著打給產發局和市長室未果，當日下午1點多，高嘉瑜辦公室主任直接闖入市長室要「陳情」。

當天還有20多人正在等待輪椅，高嘉瑜質疑，市府處理議員請託都百般推託，甚至以「午休中」理由搪塞，「一般民眾豈非更顯弱勢？」高當時身為議員，辦公室主任直闖市長室咆哮惹議，遭外界批評「濫用特權」。

在2012年，高嘉瑜又被民眾踢爆，為了讓自己辦公室的馬姓助理能夠前往北市教大任職，發推薦信給校方，因擔心校內預算受影響，最後幫馬姓助理開2門選修通識課程。不過馬姓助理只有台大國發所碩士學歷，並沒有博士學歷，當初能在校內開課教書，也引發教授反彈，認為高嘉瑜又再耍特權。

好心肝診所違規施打疫苗惹議，北市府報告調查結果，政風處長沈鳳樑提到，5月30日有中央級民代協助禾馨診所向衛生局要疫苗。柯文哲也透露，該民代就是高嘉瑜。又再度引起外界質疑搞關說特權。

高嘉瑜出面回應，指在5月底接到禾馨診所的陳情，盼能取得疫苗，但致電台北市衛生局轉達陳情訴求，衛生局也沒有疑義，立刻答應，從頭到尾都沒有施壓。禾馨醫療營運長林思宏坦言，確實有請高嘉瑜協助，禾馨生產數占台北市所有醫療院所30%至40%，希望她能幫基層院所爭取疫苗，也說「並不認識高嘉瑜，只是因為診所位在高嘉瑜選區才請高嘉瑜幫忙」。

黃世傑則表示，高嘉瑜5月30日有與他聯繫，立刻轉給承辦人員評估，當下判斷還有足夠的量能供應才答應。至於是否為「關說」？黃世傑認為，關心和關說不同，首長經常會收到民代意見，最終還是會由專業人員評估對方需求，若做不到也會尊重承辦人員。