領到85瓶疫苗 禾馨：不只打電話給高嘉瑜

小禾馨診所領到85瓶疫苗，台北市長柯文哲今天點名是民進黨立委高嘉瑜向衛生局長提出需求。禾馨醫療營運長林思宏說，是透過電話留言請高嘉瑜幫忙，也有向衛生局等單位求助。

台北市政府下午針對好心肝診所私打疫苗等案召開記者會，指出小禾馨診所5月31日就有新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫苗；柯文哲表示，調查報告中是立委高嘉瑜向衛生局長黃世傑提出需求。

林思宏接受電話訪問時回應，當時5月底已經有分配疫苗在醫院施打，但診所人員基本上分不到、施打效率很差，而禾馨生產數占台北市所有醫療院所30%至40%，因此當下有打電話到高嘉瑜的選民服務處留言，希望高嘉瑜幫基層院所爭取疫苗，讓母嬰更安全。

林思宏說，高嘉瑜事後親自回電，說她來幫忙看看能不能跟衛生局爭取，診所方面5月31日就接到衛生局人員聯繫，於是馬上通知診所醫護人員施打疫苗。

林思宏表示，當下的動作是身為一個老闆，為了保護員工、保護孕產婦而四處請求協助，而且不只打電話給高嘉瑜，也打給衛生局、健康中心，希望讓診所有疫苗可打，不要因此影響醫療量能。

他說，並不認識高嘉瑜，只是因為診所位在高嘉瑜選區才請高嘉瑜幫忙。