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高嘉瑜幫喬疫苗？禾馨「還原經過」嘆：她也是很衰

聯合報 / 記者蕭羽耘／台北即時報導
高嘉瑜無故捲入疫苗關說，禾馨親曝事件原委。 聯合報系資料照
高嘉瑜無故捲入疫苗關說，禾馨親曝事件原委。 聯合報系資料照

好心肝診所爆私打疫苗事件，政風處調查結果出爐，小禾馨診所在5月31日就有疫苗共獲得85瓶惹議。台北市長柯文哲今表示，調查報告中，是立委高嘉瑜衛生局長黃世傑提出需求。對此，禾馨診所醫療營運長林思宏今下午還原過程，他表示，診所按照正常管道致電服務處，獲得委員回電協助，與衛生局聯繫上，「我們覺得她也是很衰。」

林思宏說，過去五月時，基層人員接種要到醫院去排隊，因當時中央規定不是很明確，診所的醫護接種率很低，「我們是向高嘉瑜服務處致電拜託，因為小禾馨的新生兒占北市比約三、四成，沒有疫苗對母嬰健康沒保障，一個月有好幾百個新生兒。」

林思宏說，5月底致電後，在當月30日很訝異高嘉瑜就回電協助，後續衛生局來聯絡，所以就有拿到疫苗，施打率有快速提升，強調「沒有所謂的關說，都是打在符合資格的人員身上。」

至於為何求助高嘉瑜？林思宏說，民權院區是她的選區，且是台北市生產最多的地方，院方是透過一般管道去拜託，也不認識高嘉瑜；後來則是新生婦幼診所也有拜託該選區立委，他們就沒辦法協助。

林思宏指出，後續都是跟衛生局承辦聯絡，有表明要施打在醫護人員身上，也不是一次拿到所有的量，前後多次請託，新生、民權、士林跟懷寧診所都有接種，一開始在5月31日拿到40瓶很開心，施打完當天也都有回報衛生局。

由於好心肝2家診所施打名單，幾乎不是第1至3類人士，將個別開罰200萬。林思宏強調，罰款是打在不對的人身上，不是不能施打，「我們拿到疫苗，不是打在不符規定的人身上。」北市現在也在調查是否接種者有符合資格，「我們名冊有交出去，覺得她（高嘉瑜）也是很衰，沒有疫苗的時候大家都會想打，打疫苗管道用到這樣的方法，時間點可能很敏感，但不是所謂的關說。」

衛生局 疫苗 高嘉瑜

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