快訊

他在台三採陰飛澳門卻驗出Delta變種株 指揮中心回應

陳時中說「鄰長打疫苗要造冊」盧秀燕二度鞠躬：我決策我負責

聽新聞
test
0:00 / 0:00

打疫苗已拖太久 柯文哲：台灣不應排在20億人口後面

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲下午舉行記者會。圖／北市府提供
台北市長柯文哲下午舉行記者會。圖／北市府提供

鴻海、台積電買BNT疫苗，台北市長柯文哲下午在記者會中指出，郭董、台積電可以進1千萬劑，也許台灣國際處境比較特別，用國家為名買疫苗比較困難，但是不是轉個彎讓私人企業去掛名，如果鴻海、台積電可行，全台的企業界 一定共襄盛舉。

柯文哲說，大家捐一捐，還有佛光山、慈濟，大家願意，宗教團體、企業，只要政府不方便的地方，大家來幫忙，大企業捐一點錢，弄到2千萬劑，讓每個人可以打兩劑，這應該是「大家可以下台」，把問題解決的方法。台積電是護國神山，鴻海是有名的的產業，如果可以做成功，其他大企業也會願意。柯說　疫苗實在拖太久，全世界打掉22億 了，台灣排名不應排列到20幾億人口後面，實在是太久了。

台積電 疫苗 柯文哲

延伸閱讀

疫情何時解封？柯文哲：台北市每日降到10例以下才討論

北市取消每日疫情記者會 柯文哲：每天報明牌沒意義

好心肝名單公不公布？ 柯文哲：社會有偷窺狂、很好奇

好心肝診偷打疫苗風波 柯文哲下午宣布調查結果和懲處

相關新聞

高嘉瑜幫喬疫苗？禾馨「還原經過」嘆：她也是很衰

好心肝診所爆私打疫苗事件，政風處調查結果出爐，小禾馨診所在5月31日就有疫苗共獲得85瓶惹議。台北市長柯文哲今表示，調查...

致電替禾馨要疫苗？高嘉瑜：轉達陳情訴求、沒施壓

好心肝診所違規施打疫苗惹議，北市政府今舉行記者會報告調查結果，政風處長沈鳳樑提到，5月30日有中央級民代協助診所幫衛生局...

打疫苗已拖太久 柯文哲：台灣不應排在20億人口後面

鴻海、台積電買BNT疫苗，台北市長柯文哲下午在記者會中指出，郭董、台積電可以進1千萬劑，也許台灣國際處境比較特別，用國家...

領到85瓶疫苗 禾馨：不只打電話給高嘉瑜

小禾馨診所領到85瓶疫苗，台北市長柯文哲今天點名是民進黨立委高嘉瑜向衛生局長提出需求。禾馨醫療營運長林思宏說，是透過電話...

高嘉瑜替禾馨要疫苗 北市衛生局長：關心和關說不同

台北市長柯文哲今天爆料，民進黨立委高嘉瑜打電話給北市衛生局長黃世傑，替禾馨診所要疫苗。對此，黃世傑坦言，高嘉瑜5月30日...

企業買疫苗戲劇性發展 綠捧台積壓郭董 藍批滿滿政治操作

蔡英文總統昨天與鴻海創辦人郭台銘、台積電董事長劉德音，就企業採購疫苗舉行三方會談，會後達成三項共識：疫苗必須原廠製造、原廠包裝、直送台灣。有人認為是因郭台銘「出招」，才迫使蔡政府有所「回應」；但民進黨人士私下解讀，不論郭台銘或台積電購買BNT疫苗，都需要政府授權；郭台銘買疫苗繞了一大圈，最終還是必須有「政府角色」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。