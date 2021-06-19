打疫苗已拖太久 柯文哲：台灣不應排在20億人口後面

鴻海、台積電買BNT疫苗，台北市長柯文哲下午在記者會中指出，郭董、台積電可以進1千萬劑，也許台灣國際處境比較特別，用國家為名買疫苗比較困難，但是不是轉個彎讓私人企業去掛名，如果鴻海、台積電可行，全台的企業界 一定共襄盛舉。

柯文哲說，大家捐一捐，還有佛光山、慈濟，大家願意，宗教團體、企業，只要政府不方便的地方，大家來幫忙，大企業捐一點錢，弄到2千萬劑，讓每個人可以打兩劑，這應該是「大家可以下台」，把問題解決的方法。台積電是護國神山，鴻海是有名的的產業，如果可以做成功，其他大企業也會願意。柯說 疫苗實在拖太久，全世界打掉22億 了，台灣排名不應排列到20幾億人口後面，實在是太久了。