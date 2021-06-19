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疫情何時解封？柯文哲：台北市每日降到10例以下才討論

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲下午舉行記者會。圖／北市府提供
台北市長柯文哲下午舉行記者會。圖／北市府提供

北市疫情受控制，個案分布台北市30例，外界關心何時解封，對此，柯文哲下午在記者會中指出，台北市每日降到10例以下，才可以討論可不可以解禁，但解禁的一定是不吃飯的優先，因為最可能造成感染的要擺在最後。

柯文哲說，政治要有科學基礎，傳染最危險是家戶傳染多，所以他說不要一起在餐桌上吃飯，時間上隔開，不然就是拿一碗公坐到客廳自己吃自己的，在科學上，近距離的口沫傳染最嚴重，北市不得已關夜市，領薪水的沒有差，但夜市一天沒做就沒飯吃，他知道餐廳、夜市實在太辛苦。

柯訑說，但就防疫上，近距離會飛沫傳染的一定是最後解禁，所以台北市每日降到10例以下才可討論可不可以解禁 ，還有一個問題是雙北一定是首都生活圈，不可能台北解封、新北市不解封，或是新北市還有一定程度感染時，台北解封，有一個跳過來感染就會毀了，「獅子王」就是例子。

柯文哲說，做為台北市長，總是疫情盡量控制下來，目標是每日確診降到10例，也要把熱區殲滅戰的打法，能在首都生活圈一體採用，把這些案子降到夠低才同步解封，這是務實的做法。

至於美術館、電影院會先解封？柯文哲說，話不用講在前面，他希望每周至少降一半，r值小一點，但要清零，光台北不夠。所以現在是用最低的干擾，撐到疫苗來。

至於北市長者接種疫苗情形，市府統計，85歲以上人數6.1萬人、已施打3萬8129人、施打率為63%。80歲以上數6萬人、線上預約數2萬8143人，其中設籍北市2萬4497人、非設籍北市3646人。6月18日線上預約接種數1萬9815人；實際接種數1萬5669人、施打率為79%，機動接種隊施打總計人數1094人，共計1萬6763人。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒 柯文哲

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