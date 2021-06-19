桃園疫苗接種人數掉１成　鄭文燦：可能受新聞影響

桃園今天開放79歲到80歲長者接種疫苗，截至中午為止，施打人數約5267人，接種率約54.6%，比15日到17日的接種率都低，市長鄭文燦認為可能與新聞媒體報導接種者死亡案例與新一批莫德納疫苗將抵台有關。

鄭文燦表示，高齡接種計畫是為了保護長者，因為從過往確診個案來看，重症以長者居多。桃園有23個接種站，15到17日的第一輪接種率約71%，今天第二輪上午有5267人接種，接種率約54.6%。

鄭文燦坦言桃園今天接種率比起之前大概下降一成多，指原因可能與媒體報導接種長者死亡和莫德納疫苗即將抵台有關，讓長者及家屬有所猶豫和期待；桃園市79歲以上長者接種計畫造冊人數有7萬餘名，鄭文燦預計今天打完應該會在5萬人左右。

另外，台中今天開放鄰長接種疫苗，桃園市議會議長邱奕勝也呼籲鄭文燦跟進。邱奕勝表示，疫情越來越嚴重，除了醫護及防疫人員，負責造冊、分送通知單的里鄰長也很辛苦，而且鄰里長還要負責居家隔離、居家檢疫民眾的關懷通報等工作，也算是第一線防疫人員，應符合第2類優先施打對象。

鄭文燦表示，這段時間有很多行業類別都希望納入優先施打的對象，桃園會協同中央，依據中央指示辦理，「如果每個地方規定不同，會造成混亂」。他說，這次的類別主要是高齡族群，還是以完成中央的接種計畫為原則，接下來會往長照住民、洗腎患者和個案處理。