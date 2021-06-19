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熱騰騰！居家快篩指引出爐 最快下周超商也買得到

誰拉台積電捐疫苗？賴士葆：蔡政府不讓郭台銘獨享功勞

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
蔡英文總統（右）昨天接見台積電董事長劉德音（左一）與永齡基金會創辦人郭台銘（左二），三方達成共識，疫苗採購愈快愈好，且必須原廠製造、原廠包裝、直送台灣。圖／總統府提供
蔡英文總統（右）昨天接見台積電董事長劉德音（左一）與永齡基金會創辦人郭台銘（左二），三方達成共識，疫苗採購愈快愈好，且必須原廠製造、原廠包裝、直送台灣。圖／總統府提供

鴻海創辦人郭台銘5月底表達要捐500萬劑BNT疫苗給台灣後，經3周折騰幾無進度，昨天向蔡英文總統攤牌，卻突然冒出台積電也要捐500萬劑疫苗給台灣，國民黨立委賴士葆質疑，蔡政府就是不要讓買進疫苗功勞讓郭獨享。

賴士葆表示，之前從沒聽過台積電要捐500萬劑BNT疫苗之事，對昨天發展，台積電也說以政府說的為準，以此推論，台積電極可能是「被要求」捐500萬劑BNT疫苗。

賴士葆說，之前郭台銘、工業區廠商與各民間團體想透過民間力量引進國際疫苗搶救台灣人民生命，卻被政府以各種理由打槍無法如願，避免顯示政府比企業更無能、沒效率，也保護高端、聯亞等國產疫苗商業利益。

賴士葆表示，台灣疫情超過萬人確診、500人死亡，因疫情三級警戒又使得百工百業蕭條萎靡，但民進黨政府力阻民間捐贈疫苗，優先考量仍然是政治，確保政權延續才是首要目標，直到看見民怨炸鍋不能再擋時才鬆手。

賴士葆說，蔡政府若真以台灣蒼生為念，就全面開放人民自由到全世界各地去打有國際認證疫苗，如此一來，救台灣人民、救台灣目前快窒息的旅遊業，也可減少民眾對紓困依賴。

賴士葆批評，蔡政府不能取得足夠疫苗保護人民的健康，已虧欠人民在先，若還要用類似戒嚴方式限制人民出國打疫苗，與屠殺百姓有何不同？

疫苗 賴士葆 台積電 郭台銘 蔡英文

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